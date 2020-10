Cubelli y Montoya dejarán Jaguares para jugar en Western Force

View this post on Instagram

@tomicubelli9 y @julimontoya5 finalizarán su contrato con la @unionargentina y se incorporarán a @westernforce, a partir de enero 2021. Recuerdos imborrables y grandes experiencias vividas. ¡Los vamos a extrañar! . . @julimontoya5 and @tomicubelli9 will end their contracts with @unionargentina and continue their careers at Western Force, in January 2021. Thank you very much for these years with Jaguares! We will miss you guys!