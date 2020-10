Argentina XV aplastó a Uruguay y se coronó campeón

Argentina-XV-campeon-sudamericano-rugby-1.jpg

"En un año difícil para todos, qué alegría poder decir: ¡CAMPEONES! Felicitaciones a los jugadores, el staff y a todos los que acompañaron al equipo durante este tiempo", expresó la cuenta oficial del seleccionado en la red social Twitter tras el triunfo.

https://twitter.com/argentina_xv/status/1320483665311375360 En un año difícil para todos, qué alegría poder decir: ¡CAMPEONES !



Felicitaciones a los jugadores, el staff y a todos los que acompañaron al equipo durante este tiempo .#VamosArgentina #SAR4N pic.twitter.com/LzUxwLv6ph — Argentina XV (@argentina_xv) October 25, 2020

Síntesis del partido

Estadio: Charrúa, Montevideo.

Árbitro: Damián Schneider (Argentina).

Formaciones:

Argentina XV (53): Martín Cancelliere, Matías Osadczuk, Tomás Cubilla (Cap), Teo Castiglioni, Mateo Carreras, Martín Elias, Joaquín Pellandini, Javier Ortega Desio, Santiago Ruiz, Lautaro Bavaro, Franco Molina, Santiago Portillo, Francisco Minervino, Ignacio Ruiz, Javier Díaz.

Entrenador: Ignacio Férnandez Lobbe.

Uruguay (19): José Iruleguy, Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Andrés Vilaseca (Cap), Baltazar Amaya, Rodrigo Silva, Ignacio Rodriguez, Santiago Civetta, Lucas Bianchi, Eric Dosantos, Lorenzo Surranco, Juanjuan Garese, Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas, Ezequiel Ramos.

Entrenador: Esteban Meneses.

Anotaciones:

2’ -Try de Ignacio Ruiz convertido por Martín Elías (ARG) 14’ -Try de Ignacio Ruiz convertido por Martín Elías (ARG) 16’ -Try de José Iruleguy (URU) 31’ -Penal de Martín Elías (ARG) 34’ -Penal de Martín Elias (ARG) 41’ -Try de Matías Cancelliere (ARG) 45’ -Try de Matías Osazczuk convertido por Martín Elías (ARG) 52’ -Try de Rodrigo Martínez convertido por Martín Elías (ARG) 58’ -Try de Lautaro Bazán Vélez convertido por Martín Elías (ARG) 63’ -Try de Andrés Vilaseca convertido por José Iruleguy (URU) 67’ -Try de Guillermo Lijtenstein convertido por José Iruleguy (URU) 72’ -Try de Lautaro Bazán Vélez convertido por Santiago Mare (ARG).

Fotos: gentileza Prensa UAR.