Recicla las llaves viejas que tienes en casa y crea estas 2 fabulosas ideas

DIY manualidades (2).jpg

DIY: recicla las llaves viejas que tienes en casa y conviértelas en estas 2 ideas

Una manera maravillosa de reutilizar las llaves en desuso que tienes en casa es convirtiéndolas en protagonistas de estas dos ideas DIY que decorarán con tu toque personal tu hogar.

IDEA 1: Llamador de viento

Necesitarás:

llaves

tanza

aro de madera o tronco de madera

cadenas

mostacillas

cascabeles (opcional)

Paso a paso:

Corta varias tiras largas de tanza, toma una por una y hazles un nudo en uno de sus extremos dejando un excedente para luego poder colgarlas al aro de madera. Comienza a llenar cada tira con mostacillas y antes de terminar la tira de tanza, hazle un nudo y ata la llave en su otro extremo.

Con el sobrante de tanza que tendrá cada tira empieza a atarlas al aro de madera, logrando que quede todo cubierto y dándole vida al llamador de viento. En el medio del llamador si quieres puedes colgarle unos cascabeles. Por último, engancha unas cadenas o cuerdas al aro de madera hacia arriba para poder colgarlo.

Si quieres puedes hacer el llamador de viento de la segunda imagen, solo deberás adaptar algunas cosas como puedes observar en la imagen.

DIY llamador (2).jpg

DIY llamador 1.jpg

IDEA 2: llavero de pared

Necesitarás:

llaves

tabla de madera

clavos pequeños

gancho

Paso a paso:

Toma la tabla de madera del tamaño que desees y dependiendo de qué tan grande sea, serán las cantidad de llaves que necesites. Hazle agujeros a la tabla para poder enganchar las llaves.

Luego agarra las llaves que vayas a usar y dóblalas de manera que queden con forma de ganchos para poder colgar tus futuras llaves. Después hazles un agujero y a través de él clava cada llave en la tabla de madera. Te quedará un hermoso llavero de pared para tu casa.