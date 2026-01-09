Recicla las llaves viejas que tienes en casa y crea estas 2 fabulosas ideas

Si te interesa el mundo del reciclaje cada vez son más las posibilidades que hay para ser parte de él. Una de las maneras más lindas y divertidas tienen que ver con las diferentes propuestas DIY que diariamente sorprenden a los fanáticos de las manualidades.
Y es que a través de las ideas DIY no solo se puede reciclar ciertos elementos y cuidar el medio ambiente. También estos materiales, que por lo general terminan en la basura u ocupando lugar innecesariamente, se pueden convertir en hermosos objetos decorativos para el hogar.
De esta manera, los "hazlo tu mismo" te invita a darle una nueva utilidad a esos elementos como por ejemplo las llaves que dejaste de usar y guardas en casa. Pueden ser de distintos tamaños y modelos, lo importante es que dejes volar tu imaginación.
DIY: recicla las llaves viejas que tienes en casa y conviértelas en estas 2 ideas
Una manera maravillosa de reutilizar las llaves en desuso que tienes en casa es convirtiéndolas en protagonistas de estas dos ideas DIY que decorarán con tu toque personal tu hogar.
IDEA 1: Llamador de viento
Necesitarás:
- llaves
- tanza
- aro de madera o tronco de madera
- cadenas
- mostacillas
- cascabeles (opcional)
Paso a paso:
Corta varias tiras largas de tanza, toma una por una y hazles un nudo en uno de sus extremos dejando un excedente para luego poder colgarlas al aro de madera. Comienza a llenar cada tira con mostacillas y antes de terminar la tira de tanza, hazle un nudo y ata la llave en su otro extremo.
Con el sobrante de tanza que tendrá cada tira empieza a atarlas al aro de madera, logrando que quede todo cubierto y dándole vida al llamador de viento. En el medio del llamador si quieres puedes colgarle unos cascabeles. Por último, engancha unas cadenas o cuerdas al aro de madera hacia arriba para poder colgarlo.
Si quieres puedes hacer el llamador de viento de la segunda imagen, solo deberás adaptar algunas cosas como puedes observar en la imagen.
IDEA 2: llavero de pared
Necesitarás:
- llaves
- tabla de madera
- clavos pequeños
- gancho
Paso a paso:
Toma la tabla de madera del tamaño que desees y dependiendo de qué tan grande sea, serán las cantidad de llaves que necesites. Hazle agujeros a la tabla para poder enganchar las llaves.
Luego agarra las llaves que vayas a usar y dóblalas de manera que queden con forma de ganchos para poder colgar tus futuras llaves. Después hazles un agujero y a través de él clava cada llave en la tabla de madera. Te quedará un hermoso llavero de pared para tu casa.