Cómo preparar la Freijoada tradicional: el guiso de frijoles más emblemático de Brasil, paso a paso

La feijoada es una de las recetas más emblemáticas de Brasil y un verdadero ícono de su gastronomía. Se trata de un guiso intenso y reconfortante, elaborado a base de frijoles negros, distintas carnes, panceta y chorizos, que se distingue por su color oscuro, su textura espesa y un sabor profundo.
Esta receta tradicional se caracteriza por la combinación generosa de ingredientes y una cocción lenta que potencia cada aroma. Los frijoles son el corazón de la feijoada y se integran con cortes de carne que aportan cuerpo y carácter, dando como resultado un guiso suculento, humeante y absolutamente tentador.
Aunque existen debates sobre su origen, los especialistas coinciden en que la feijoada tal como se conoce hoy es una creación auténticamente brasileña. Los frijoles negros, originarios de América del Sur, ya eran utilizados por los pueblos guaraníes, y con el tiempo dieron lugar a este plato que hoy identifica a Brasil en todo el mundo.
Preparar feijoada es mucho más que cocinar: es poner la olla al fuego y viajar, con los sentidos, a playas, ciudades y paisajes brasileños a través de una de las recetas más sabrosas de su cultura culinaria.
Receta para hacer freijoada, el guiso de frijoles brasileño
Ingredientes:
- 500 g de frijoles negros
- 250 g de chorizo o morcilla
- 250 g de lomo en cubos
- 250 g de panceta
- 300 g de costilla de cerdo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 tomate
- 2 rodajas de naranja
- 2 hojas de laurel
- Pimienta, sal y aceite a gusto
Cómo preparar la receta de freijoada: paso a paso
- Para empezar con la receta, remoja los frijoles en agua por 12 horas.
- En una sartén con aceite, sella los chorizos, las costillas de cerdo y el lomo por separado.
- A continuación, corta los chorizos en rodajas y las costillas de cerdo en cubos. Pica el ajo.
- Coloca los frijoles en una olla con agua y deja reposar por media hora.
- Luego, lleva a hervor y agrega el cerdo, los chorizos, el lomo y la panceta. Salpimienta a gusto.
- Cuando el agua vuelva a hervir, agrega las hojas de laurel y deja reposar por media hora, revolviendo de a ratos.
- En una sartén, saltea la cebolla. el ajo, el tomate y los pimientos. Suma las naranjas a la olla y cocina a fuego fuerte por 25 minutos.
- Cuando los frijoles estén cocidos, baja el fuego y cocina por 20 minutos más. El punto de la feijoada es cuando el caldo esté cremoso y las carnes bien suaves.
Con qué acompañar la freijoada
El guiso freijoada queda perfecto con una guarnición de arroz blanco y farofa: una mezcla de harina de mandioca, manteca y cebolla salteada.