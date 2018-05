Lo cierto es que Azul se fue a vivir durante un tiempo a México y cuando regresó al país volvió a tener contacto con él. Y este último fin de semana, se cruzaron en un boliche de Córdoba, "La Costa ", y Tyago habría reaccionado de manera violenta al ver que ella tenía nuevo novio.





"Hice la denuncia contra él por violencia de género. Ya había tenido dos episodios con él durante nuestra relación. Y el viernes me lo cruce en el boliche y me agredió. Después de cantar, bajó del escenario, se dirigió hacia mi donde me apretó fuerte del cuello y se acercó a mi oído para insultarme y decirme 'prostituta, hija de pu... Sucia, te vengo a encontrar acá, sacate el saco que te lo compré yo'. Luego me empujo y se retiró. Hizo esto porque yo estaba con mi novio", relató Azul, quien realizó la denuncia en una Fiscalía de Córdoba el domingo 27 de mayo.