¿Sol Pérez se va o se queda en "Pampita Online"?

La semana pasada, el programa de Pampita sumó una nueva polémica. Ya se habló muchas veces de que había tensiones entre los panelistas, aunque en esta oportunidad todo quedó a la vista como nunca.





La situación arrancó el martes 12 cuando Sol Pérez hablaba sobre el tema del aborto, la conductora la quiso cortar y ella se enojó. La rubia después pidió disculpas y describió a Carolina como una "buena compañera". Aunque la evidencia es que ya van varias de estas en un ciclo que no termina de mejorar su rating.





Y el miércoles 13, fue Barbie Simons la que le contestó de manera fuerte a Sol y le habría dicho: "Entonces andate a trabajar a un noticiero".





"En todo caso si alguien me tiene que hacer una observación es Pampita o la producción, no vos", le habría respondido la chica del clima a la amiga de la conductora de Telefe.





Lo cierto es que según se supo, la producción armó una reunión y le llamó la atención a Sol por hacerle caras a Pampita al aire y por este cruce que tuvo con Barbie fuera de aire.





El sitio PrimiciasYa.com se comunicó con Barbie, quien señaló "no voy hablar de este tema ya que tengo cosas más importantes a qué dedicarme".





Embed @magnificaba Una publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 23 de May de 2018 a las 5:07 PDT



Además, se supo que Sol pidió tomarse unos días de descanso para definir si continuará o no en el ciclo.





Lo cierto es que, por ahora, la vedette de "Magnifica" manifestó que "tengo ganas de quedarme en Pampita" a la vez que contó "No me voy a tomar vacaciones, la idea estaba pero al final no me voy. Además estoy haciendo teatro con Carmen (Barbieri) y no me quiero ir".