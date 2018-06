Ricardo Darín aclaró: "Nunca maltraté a Valeria Bertuccelli"

Cuatro años después de abandonar "Escenas de la vida conyugal", la obra que protagonizaba con Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli reveló que se alejó por los malos tratos que recibía por parte del actor.





"Era una manera en la que no se trata a una compañera de trabajo", acusó la actriz, quien pese a lo que debía vivir continuó participando de los ensayos y las funciones "con total profesionalismo". "Él me pedía disculpas cada vez que ocurría algo, pero después volvía a suceder", aseguró el martes por la noche en un mano a mano con Luis Novaresio en LNE (A24).





En 2014, después de un año sobre el escenario, Bertuccelli decidió dar un paso al costado y fue reemplazada por Érica Rivas , que debutó en Mar del Plata el verano de 2015. En su momento, ninguno de los protagonistas habló y los rumores hablaban de que ella se había enamorado de él, que se lo había confesado a su marido, Vicentico, quien la había "sacado de una oreja" y la había obligado a ir de gira con él a Chile.





Lo cierto es que esta tarde en "Intrusos" (América TV), Ricardo Darín decidió romper el silencio y dar su versión sobre lo sucedido: "Cuando una mujer declara una incomodidad, un destrato, que es un término bastante duro, desde siempre hay que atenderla, hay que prestarle atención. Que yo no esté de acuerdo con Valeria y muchas de las cosas que dijo no significa que no haya que prestarle atención", comenzó el actor con su descargo, para luego distanciarse de las acusaciones.





"Entiendo su sensación y su malestar, aunque no comparto la totalidad de las cosas que denuncia, pero la quiero tranquilizar en esta confusión que tiene, me duele mucho verla mal, aun con las inexactitudes de lo que dijo", aclaró.

"No quiero defenderme, quiero pedirle disculpas a Valeria para que se tranquilice. Parece raro que diga esto, pero fue un placer trabajar con ella y también con Érica (Rivas), por más que tuve algunas desinteligencias en su momento con ambas", remarcó Darín.





"Para desestimar el rumor de que Valeria (Bertuccelli) estaba enamorada de mí dije que yo estaba enamorado de ella, de su marido y de sus hijos. Yo la quiero mucho a ella y a su familia. Lamento que haya malinterpretado la declaración que hice en su momento", indicó.





Y agregó: "Hoy estoy preocupado por Valeria y quiero pedirle disculpas públicamente. Toda la vida tuve las ganas de hablar con ella pero tenía miedo a que no me atendiera, también quise hablar con Gaby para ver qué le había llegado a él. Pero no lo hice, fue un error no haber hablado en su momento. Igual siempre hay tiempo para poder hablar, ojalá lo pueda hacer".





"Yo estoy a favor de la lucha de los mujeres por sostener los mismos derechos que los hombres en todo sentido, y quiero tranquilizar el alma de Valeria porque la vi muy atormentada", concluyó.





