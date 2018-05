Priscila Crivocapich, víctima de la inseguridad

Priscila Crivocapich, la modelo y periodista, vivió un momento desagradable el jueves por la tarde cuando se encontraba en el barrio de Once comprando ropa.





Este medio dialogó con la morocha, quien comentó: "Fue un momento horrible. Estaba parada mirando el Google Maps en la calle Viamonte, en Once, a veces voy a comprar cosas para la marca que tengo con mi hermana. De repente, pasa un chico. Yo estaba contra una pared".





Embed Momento espantoso! Me robaron el teléfono de un manotazo en la calle y gracias a la gente que lo corrió logré recuperarlo! Pero no se puede vivir así!!! El susto, la impotencia y las ganas de llorar! Que triste tener miedo de andar caminando por la calle! #Inseguridad — Priscila Crivocapich (@PriscilaCrivo) 17 de mayo de 2018





Y siguió: "No sé de dónde salió, le pegó un manotazo al teléfono y reaccioné. No por el teléfono en sí, sino por los contactos y todo lo que una tiene. Lo vi irse corriendo, entonces salí corriendo atrás de él. Empecé a gritar yo y toda la gente. Corrí como 4 cuadras atrás del chico. Mucha gente se sumó y lo íbamos corriendo. Le pegaron un manotazo, le tiraron con cualquier cosa".





Embed Una publicación compartida de Priscila Crivocapich (@priscilacrivocapich) el 14 May, 2018 a las 6:55 PDT





Priscila pudo recuperar el teléfono: "Cuando se vio acorralado, tiró el teléfono a la calle y lo agarré. Un policía también empezó a correrlo y se logró escapar lamentablemente. No se pudo hacer la denuncia. Fue una desgracia con suerte. Me dejó una angustia enorme, recuperarlo fue un alivio gigante. Ver tanta gente preocupada fue como una linda sensación de agradecimiento. No cualquiera se pone a correr a otro en la calle".





Embed Una publicación compartida de Priscila Crivocapich (@priscilacrivocapich) el 6 May, 2018 a las 12:11 PDT





Completó: "Estuvo bueno el compañerismo. Pero es horrible no poder caminar por la calle. Mi hermana siempre me dice que guarde el teléfono. Acabo de volver hace una semana de Nueva York y allá estábamos perseguidas. Pero la gente lleva la mochila puesta como corresponde, atrás. Acá la llevás adelante. Vivir así es espantoso".