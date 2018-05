En agosto de 2018 llega Net TV, el canal de aire de Perfil Network que se convertirá en el primero en incorporarse a la grilla de la televisión abierta argentina después de casi 52 años.





Lo cierto es que el nombre del nuevo canal es el mismo del programa de televisión que conduce Germán Paoloski por Fox Sport, "NET" (Nunca Es Tarde).





Desde su cuenta de Twitter , el periodista escribió: "Mirá que había nombres para ponerle al canal", en respuesta a un tuit del colega Pablo Montagna que anunciaba la creación del canal de Jorge Fontevecchia.





Germán tiene un exitoso ciclo en el cable, que se ve en toda Latinoamérica, y que este año arrancó su cuarta temporada, el mismo nombre del futuro canal del dueño de la revista Noticias, "Net TV".





Embed Mira que había nombres para ponerle al canal!!!! https://t.co/HLcK9DkCP2 — German Paoloski (@germanpaoloski) 19 de mayo de 2018







En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Paoloski amplió: "La verdad es que me sorprendí. Hay miles de nombres para poner y justo le pones un nombre que ya está identificado con un programa de televisión que lleva cuatro años. Me pareció raro. De todas maneras, celebro y estoy feliz de que se abra un canal de aire nuevo. Me parece que es más trabajo para todos en un momento donde se habla de la crisis de la televisión. Que se genere fuentes de laburo me parece genial. De última me lo tomo como un homenaje para el programa, se ve que el nombre gustó tanto que se lo llevaron para el canal de ellos".





Y por último, añadió: "Si bien la productora (G5) es mía y el nombre lo puse yo, Fox no me dejo registrar a mí el nombre. Los nombres lo registran los canales. Por ejemplo lo que le pasó a Marcelo Tinelli con VideoMatch".