Noemí Alan habló sobre su lucha contra las drogas: "Mis hijos me salvaron"

Noemí Alan estuvo inmersa en el infierno de las drogas y anoche, en su paso por, Vino para vos, el ciclo que conduce Tomás Dente por la pantalla de KZO, la Tana contó cómo fue que pudo salir de aquella pesadilla gracias al amor de su familia y el gran trabajo de sus médicos.

Noemí arrancó a hablar del tema cuando el conductor le preguntó si la religión la había salvado. "Sí, me ayudó, pero lo que se dice salvarme me salvaron mis hijos, pero por sobre todo mis terapeutas y la gente de la clínica de Caseros, ellos fueron los que realmente me salvaron", arrancó a contar..

"Porque cuando yo fui por decisión propia, a mí no me internó nadie, yo pedí internarme, y en el estado que estaba era obvio que me tenían que internar. Yo no quiero que se sientan mal los terapeutas anteriores, pero con ellos en la segunda sesión que tuve ya les había contado casi toda mi vida", agregó.

"Empecé a sacar cosas de mi vida que ni yo me acordaba, o que tenía borradas o encapsuladas, y empecé a sacar cosas de adentro mío que las tenía como superadas y no las tenía nada superadas, las dejaba pasar porque había que seguir adelante y no está bueno", concluyó.

