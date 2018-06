Nicole Neumann le contestó a Ivana Figueiras

La guerra entre Nicole Neumann Ivana Figueiras parece imparable, a pesar de las circunstancias legales que tienen "amordazada" a la ex de Sebastián Ortega, en cuanto a las terribles declaraciones que la morocha dispara contra la modelo.

El jueves, en un móvil para Intrusos, Figueiras volvió a castigar a Neumann y, entre otras cosas, aseguró que "le tengo pena a Nicole".

Aspi las cosas, el ciclo de América fue por la palabra de la ex de Cubero, quien respondió sobre el tema con mucha ironía: "No escuché a nadie, no me interesa nadie. Que sigan hablando, yo tengo una vida muy suculenta...".

"Me importa cero. Sólo me interesa la gente que tiene participación en mi vida, la que me modifica porque la quiero. Nada más", continuó, sobre Ivana.

"Ella tiene una acción legal, se ve que no se está ateniendo a eso. Tendremos que reforzarlo... Yo tengo cosas más importantes con que lidiar, cosas más importantes de que disfrutar. Besitos a todos", concluyó Nicole.

