Mimí Pons y el feminismo: "El hombre le va a tener terror a la mujer"

La renombrada actriz Esther Palmira Ortiz, más conocida como Mimí Pons, paso por un ciclo radial y aseguró no entender al movimiento feminista, ni sus objetivos.

"Hay un movimiento de mujeres que todavía trato de entender y no lo entiendo. No sé a qué quieren llegar, qué es lo que quieren", declaró Mimí en Falta de respeto", por Conexión Abierta.

"No me siento muy identificada, si me lo llegaran a explicar, quizás.No es que yo sea machista", se atajó. Y siguió: "Admiro muchísimo al hombre, eso es verdad. Pero el hombre es diferente, se cuida mucho más. Entre hombres hablan pero lo mantienen entre ellos, son secretos que tienen. Nosotras hablamos y lo divulgamos, entonces se habla tanto y tanto que llega un punto en que no se comprende a dónde quieren llegar".

Luego, se refirió al acoso sexual: "Es muy triste ser acosada, por supuesto. Pero tanto enfrentamiento, van a lograr que el hombre ya ni las mire, ni se acerque, ni siquiera para decirle hola, por miedo a que lo denuncien".

Pero eso no era lo único que Mimí tenía para decir sobre el feminismo: "Van a querer tener novio y formar una familia y no van a poder porque el hombre le va a tener terror a la mujer. Todo tiene un límite". "Si un acoso es, como a mí que un Porcel, un Olmedo, pasaban y me decían 'Mimí, qué linda, qué divina estás, te mataría'. ¿Eso ya es un acoso? A mí me parece que es un piropo y me encanta generar eso con mis compañeros", concluyó Mimí Pons.

