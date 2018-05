Melina Fleiderman se quedó sin pantalla en C5N

Durante los últimos meses, muchos movimientos se realizaron en la pantalla de C5N. Despidos, renuncias, cambios sorpresivos y feroces internas se viven en la emisora de noticias que depende del Grupo Indalo.





Desde marzo, y tal como había informado el periodista Pablo Montagna, el canal mantiene su tradicional programa "Mañanas Argentinas", pero con la idea de cambiar la dupla de conductores. Pusieron a Guillermo Favale y Melina Fleiderman, que estaban al frente de "La Tarde", la posta dejada por Daniela Ballester y Julián Guarino.





Los ex conductores de la mañana pasaron a la franja de 15 a 18, para llevar adelante el nuevo programa "Minuto a Minuto".





Pero luego Melina no pudo seguir a la mañana ya que ella se sumó como panelista en "Morfi, todos a la mesa" en Telefe. Por eso ella volvió a la tarde para estar con Bellester y Guarino.





Lo cierto es que el jueves pasado, Fleiderman hizo su última participación en el ciclo de la tarde de C5N y por ahora no tiene pantalla en ese canal. Según pudo saber PrimiciasYa.com, Daniela Ballester habría pedido a las autoridades de la emisora que ella no esté en ese programa.





"Ella se reunió con Fabián De Sousa (uno de los accionistas de la empresa) antes de que a él lo metieran preso y pidió por la cabeza de Melina", le contaron fuentes fehacientes a este medio. De esta manera, se desató una fuerte interna entre ambas periodistas.





Al ser consultada por PrimiciasYa.com sobre esta versión, Melina manifestó: "En C5N no me dieron argumentos concretos pero me dijeron que era decisión del accionista de la empresa que no estuviera en el horario de la tarde".





"La gerencia de noticias no decidió acerca de este pedido según se me informó. También me dijeron que no hay motivos profesionales ni personales. Que el pedido de De Sousa responde a cuestiones que no me fueron reveladas. Estoy de licencia por unos días hasta poder ver en que horario me van a reubicar", agregó Fleiderman, quien es empleada en relación de dependencia desde hace 11 años.