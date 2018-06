Martín Bossi: "Me resulta raro que mis videos se viralicen tanto"

Martín Bossi se encuentra muy entusiasmado con el proyecto para internet que lleva a cabo: la serie "La copa de papel" tiene repercusión mundial.





El actor y comediante se encarga de imitar a Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Bilardo, entre otros, con una historia de trasfondo muy similar a "La casa de papel".





El sitio Primicias Ya habló con Bossi por la viralización de este contenido y cómo se fue dando: "Sinceramente, venimos haciendo virales hace 4 o 5 años. Eso me permitió llegar a todas partes del mundo, es una forma de hacer TV. Trabajamos con Emilio Tamer, autor y director de los virales".





"En este caso, queríamos una presencia mundialista haciendo una serie con producción propia, que es MD+. Decidimos hacer 4 capítulos de la serie del Mundial, una parodia de la Casa de Papel. Hay muchas sorpresas más en los últimos 2 capítulos", agregó el artista.





"Estamos muy sorprendidos, salimos en medios de Londres, de España, me llamaron de todos lados por el furor de la serie. Fueron 20 días de grabación en medio de una gira. La gente se prendió muy rápido".





Bossi relató: "Nos reunimos en verano con el autor y nos habían propuesto trabajar en Televisa para el Mundial con ellos. Ahí dijimos de hacerlo nosotros. Se dio la posibildad, con una plataforma atrás es mejor, pero estamos acostumbrados a hacerlo solos".





Para completar, contó: "Salió ayer el 2º capitulo, el 3º el lunes y el último, el jueves. La gente me para en la calle y no lo puedo creer. Me crié viendo TV y me resulta raro que tanta gente lo vea por las redes. No soy instagramer ni ando subiendo videos todos los días. Soy de la vieja guardia, del capitulo, del episodio. Es adaptarse pero con un límite. Hay un perfil que no me interesa, hay chicos que lo hacen muy bien, yo estoy grande. Ahora está de moda sacarle fotos a las comidas o a los perros, yo vivo las cosas".





Recordemos que en agosto, el polifuncional artista volverá al teatro Astral con su "Bossi Master show".