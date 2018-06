Mariano Caprarola acusó de plagio a Pampita

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Mariano Caprarola dialogó en exclusiva con el sitio PrimiciasYa.com y puso en cuestión las similitudes del programa que conduce Pampita por Telefe, "Pampita Online", con "La jaula de la moda", ciclo en el que él integra el panel por Ciudad Magazine.





"Es un programa que va mutando y va tratando de encontrarle la vuelta y no estaría encontrándosela. Me parece que empezaron haciendo un programa de actualidad, tal vez sin un panel que pueda sostenerlo, y una conductora que tampoco lo está sosteniendo. Y ahora están abordando algo que es lo más parecido a lo que puede hacer Pampita que es moda, pero claramente hay un programa de moda, nada está inventado. Simplemente que ahora pasó a ser Pampita Online, Jaula de la moda", comentó picante Mariano.





Y fundamentó: "En la búsqueda de formato que le pasa a todos los programas sucede esto, lo que pasa es que no hay que copiar, hay que tratar de encontrar la mejor versión. Me parece que cuando haces un programa donde estás replicando exactamente lo mismo que hace un programa que solamente se dedica a hacer moda como es La Jaula hace siete años, desde tal vez en humilde lugar como es el cable, sin tantos recursos y presupuesto tan amplio como tiene el aire, me parece que no está bueno que hagas algo igual. Para hacer moda tenés que tener gente que tenga contenido de moda".





"Todos tenemos que trabajar pero cada uno tiene que contar su historia diferente, no podés hacer el Cirque du Soleil porque ya hay uno. Después es encontrar cada uno su mejor versión y eso es contarlo diferente, sino es un plagio. Estas copiando un humilde programa de cable, copia las grandes ligas, copia de afuera", finalizó el panelista.