La reacción de Luis Miguel al ver su serie y al actor que lo interpreta

Fue hace justo una semana, cuando el estreno de 'Luis Miguel: La serie', se llevó a cabo causando furia en sus millones de fanáticos. Y después del domingo, miles de comentarios acerca de la interpretación del actor.

Diego Boneta había confesado que llevar a cabo este papel ha sido uno de sus retos más grandes, pues no fue tarea fácil. El actor tuvo que estudiar por bastante tiempo el lenguaje corporal de "El Sol", y es por eso que muchos encontraron un gran parecido.

Tras el estreno, Diego aprovechó sus redes sociales para compartir diferentes fotos y vídeos comentando acerca del capítulo.

Lo que causó mucha intriga fue saber que opinó el famoso cantante acerca de la actuación de Boneta."Es que este soy yo", aseguró el cantante mexicano a Diego.

"Después del cameo, que fue la primera vez que el me vio interpretando el personaje, me dijo que si no tenía más escenas para enseñarle. Le enseñe partes del vídeo en mi teléfono. Lo tomó y me dijo 'este soy yo, este soy yo' y nos abrazamos y tuvimos un momento muy especial", compartió el intérprete de Luis Miguel.

La trama, que está siendo contada a través de los capítulos de la serie, fue aceptada por el propio "Sol", lo cual ha causado que más gente quiera conocer la verdadera historia.





