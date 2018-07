Julián Serrano, confirmado para el "Bailando"

Este lunes, Lourdes Sánchez anunció en "Los ángeles de la mañana" (El Trece) la dupla de jóvenes que se suma al " Bailando 2018".





Una nueva pareja se incorpora a la lista de confirmados para el ciclo que conduce Marcelo Tinelli





Lourdes confirmó a dos influencers que se probarán juntos en la pista: Julián Serrano y Sofía Morandi.





Ambos jóvenes cuentan con gran cantidad de seguidores, y prometen ser una pareja fuerte dentro del certamen.





Embed Como la pasaron hoy? @garcongarcia @cris_blase Una publicación compartida por Julián Serrano (@julianserrano01) el 30 de Jun de 2018 a las 3:39 PDT



En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Serrano contó cómo se prepara para este nuevo desafío: "Estamos esperando a ensayar con Sofi. Todavía no arrancamos. Ojalá me vaya bien bien, tengo menos elongación que un tronco".





Y luego agregó: "Ya me venían llamando hace un par de años, pero preferí avocarme más a la actuación. Este año me parece que puede ser divertido".





"Algunas fans lo tomaron bien a que me sume y otras no tanto. Hay muchas que no me quieren en el programa porque se preocupan por mí y no quieren que la pase mal. Pero voy a tomarlo como un juego", destacó Julián.





Cabe recordar que Tinelli adelantó que en total serán alrededor de 18 parejas.