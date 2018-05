Jujuy Jiménez le puso punto final al ida y vuelta con el Pelado López

A fines del año pasado, Sofía "Jujuy" Jiménez y Guillermo "Pelado" López pusieron fin a su relación de amor, luego de cinco años de noviazgo.





En diálogo con La Nación, el conductor remarcó: "Para mí, seis meses después seguir hablando de eso me parece muy raro. Me pareció respetuoso hablar en su momento porque era una relación muy importante para mí, y porque la gente se brindó muy afectuosa, entonces mínimamente, si habías mostrado durante cinco años que tenías una pareja, era lógico hablar de que habías terminado".





Embed Una publicación compartida de @peladolopezok el 7 May, 2018 a las 1:27 PDT





El sitio PrimiciasYa se contactó con Jujuy para responder ante estos dichos de su ex y subrayó: "A mi también me parece muy raro seguir hablando del tema, preferiría no decir más nada. No tengo idea si lo que dijo, lo hizo por mí".





Embed Una publicación compartida de Sofi Jimenez (@sofijuok) el 6 May, 2018 a las 9:58 PDT





"¿Si hace mucho no hablo con Guillermo? Prefiero no hablar de él... Estoy soltera y prefiero seguir así por el momento", completó la jujeña.