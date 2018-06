Horacio Cabak se disculpó con Sol Pérez

Horacio Cabak fue muy crítico con Sol Pérez en "La jaula de la moda", el ciclo que conduce por la señal Magazine.





El animador defenestró el vestido que eligió la modelo para los Martín Fierro : "A los hombres ese look les gusta en determinadas ocasiones y no en un evento. Por ahí, en una habitación temática de un albergue transitorio...".





Esto fue lo que pasó al aire, donde también el diseñador Fabián Medina Flores destrozó a la rubia:





Este medio se contactó con Cabak, que pidió disculpas por su comentario: "En el programa hablamos de ropa, no de personas, ni de vida privada, ni de sexualidad ni de nada que no sea ropa. Yo no hablé de Sol Pérez como persona, no tildé a Sol, ni traté a Sol de nada".





Este había sido el tuit de Sol al respecto:





Embed Luchamos para que no haya agresion. De que se trata de ver quien hace sentir peor a una persona? Se puede decir no me gusta, pero esta para un albergue transitorio? @HoracioCabak vergüenza !!!! https://t.co/TjWciTpCmn — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 5 de junio de 2018





"Hice un comentario sobre un vestido, evidentemente desafortunado por como se interpretó pero sobre todo por cómo afecto a Sol. Lamento mucho haberla hecho sentir mal por lo que dije de su vestido o por cómo estaba vestida", amplió Horacio.





Y cerró: "No corresponde y mi trabajo no es hacer sentir mal a nadie. Corresponde que le pida disculpas por el mal momento que le hice pasar y es lo que haré en el programa donde hice el comentario que la afectó".