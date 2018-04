A días de volver a la televisión (estará en el nuevo programa de José María Listorti y Denise Dumas en Canal 9), la periodista Fernanda Iglesias compartió hace unos días en Twitter la alegría de haber bajado 10 kilos en 2 meses.





Feliz por el logro, Fer puso una foto en su cuenta personal y de alguna manera expresó la satisfacción del logro con un "grito tuitero".





Pero el lunes, en "Los ángeles de la mañana" (El Trece), Ángel de Brito le comentó la noticia a Andrea Taboada, quien recordó el discurso que su colega tenía en el pasado y que se contradice con la decisión de adelgazar.

SI, ESTOY GRITANDOOOOOO pic.twitter.com/BXrLjACbXz — Fernanda Iglesias (@ferigle) 15 de abril de 2018







"Cuando trabajábamos juntas, decía que no había que ocuparse de eso, que era ser frívolo", contó Taboada. Para la panelista de LAM, Fernanda la panquequeó.





Lo cierto es que en diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Iglesias respondió: "Si dije eso, seguramente fue por la frustración que tenía de no poder bajar de peso. Pero el tema de hacer dieta me persiguió siempre, incluso en duro de domar me cargaban y me decían "la gordita". Sufría y por dentro y una forma de defensa quizás era decir esas cosas. Pero la verdad es que siempre quise bajar unos kilos, por eso lo festejé tanto cuando lo logré".





Al ser consultada si existe la posibilidad de una reconciliación con Taboada, dijo: "No tendría ningún problema. No sé que le pasa a ella en cuanto a su figura, yo la veo muy linda a ella", finalizó Fernanda.