Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Eugenia Lemos ganó el reality "Soñando por bailar 2" en 2011 y luego llegó a la pista del "Bailando". Hoy está instalada en Chile , donde hace años trabaja de manera estable en los medios y alcanzó gran popularidad.





El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Lemos quien contó cómo se dio su vida en al país trasandino y sus recuerdos de sus años en Argentina.





"Súper buenos recuerdos, siempre trabaja en teatro under y era muy difícil poder vivir de lo que me gustaba y poder llegar a pagar el alquiler y esas cosas. El soñando y estar en el Bailando me abrieron muchas puertas para poder hacer teatro y trabajar en el medio. Después del reality estuve en el Soñando por bailar un año y después en Este es el show casi tres años, cubrí dos veranos Carlos Paz. Estuve en Despedida de solteros con Paula Chaves y Pedro Alfonso, me abrió muchas puertas", expresó sobre sus comienzos.





"A raíz de eso también se me abrieron puertas en Chile, que no fue algo planeado, se dio. Vine por un mes y cada vez que me iba a volver me salía más trabajo y tenía que cambiar los pasajes y me fui quedando. Extraño Argentina pero no lo planeé fue algo que se dio y me quedé acá".





"Las propuestas que tenía de Argentina no eran tan fuertes como las de acá. Me salió mucho trabajo acá. Hoy son conductora de Glamorama, un programa de moda y son contratada de Mega, un canal muy fuerte de televisión. Entonces empecé a caminar un camino súper bueno en mi carrera y me sumaba mucho. Argentina extraño porque es mi país y está mi familia, pero volvería su tuviese propuestas que estén súper cercanas a lo que yo estoy haciendo hoy", comentó Eugenia.







"En Chile la paso muy bien y la gente es muy amorosa. Hace tres años y medio que estoy acá y estoy mucho con la moda, viajes y redes sociales. No he parado, siempre estoy súper activa. Estoy como muy instalada y bien".







"En lo personal se vienen nuevos proyectos, soy muy inquieta y siempre estoy generando nuevos contenidos. Más hoy con las redes, si trabajas y tenés conducta, podés trabajar de lo que te gusta. Yo trabajo con más de 15 marcas en las redes que me permiten tener proyectos que me gustan. Este año viajé mucho a varios países. No paro, viajo y vuelvo. No hay mucho tiempo libre pero todo lo que hago me encanta", finalizó la modelo, actriz y conductora.





