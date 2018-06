En el día de su cumpleaños, Tití Fernández recordó a su hija Soledad

Miguel "Tití" Fernández recordó a su hija María Soledad que falleció a los 26 años durante el mundial de Brasil 2014.

Este sábado 16 de junio es una fecha especial para el periodista deportivo que cumplió 67 años.

"Hola Sole, este fue el último beso que me diste un día que cumplía años. Fue hoy hace 4 años, no quisiste que lo pasará sólo y me sorprendiste. Pienso que si no hubieras venido hoy te podría tener conmigo. Te extrañamos. Te amamos #nuncatevamosaolvidar ", comentó con dolor en Twitter.