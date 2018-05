ElRubius se aleja de YouTube por su salud: ¿Qué le pasa?

ElRubius, el youtuber en España con más suscriptores y el tercero a nivel mundial, ha anunciado que deja YouTube durante "unos meses" por problemas de stress y ansiedad generados por tener que sostener la fama que ha alcanzado desde hace algunos años.

En un vídeo de su canal colgado este jueves en su canal principal -con 29 millones de seguidores-, ElRubius explica:

"Últimamente no me estoy encontrando muy bien. Me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara, grabar vídeos y hacer directos como he hecho estos siete años. Cada vez siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso. Y cada vez me cuesta más respirar. Me dan como bajones. He terminado algunos directos súper pronto porque notaba que me desmayaba. Y era por esto, por la ansiedad y los nervios de intentar ser la mejor versión de mí el 100% de las veces que estoy en cámara. Esto me lleva pasando el último año, cada vez ha ido más"

"Fui al médico el otro día y me dijo que me iba a hacer unas pruebas, pero que seguramente tenía un estrés y una ansiedad del copón", señala.

Y agrega: "Creo que es algo que llevo arrastrando todos estos años y cada vez ha ido a más, cada vez más gente opinando sobre ti, cada vez hago cosas más grandes e intento hacerlas lo mejor posible... Por eso tuve que ir al médico. Cada vez me costaba más respirar, dormía peor, muchas veces en directo notaba como cosquilleos en las manos".

"Suena a problema del primer mundo, lo sé, pero cuando se te junta todo, lo quieres hacer todo al 100% y dar el 100% de ti, a veces no puedes con tantas cosas. Creo que voy a necesitar un tiempo para verlo todo desde fuera y cómo seguir siendo yo mismo sin perder la puta cabeza. Hay muchos ejemplos de famosos que han perdido la cabeza y ahora entiendo por qué puede pasar. No quiero llegar a ese punto", explicó luego.

El youtuber seguirá usando redes sociales. "Seguiré activo en Twitter e Instagram, me podréis ver por ahí...", concluye ElRubius.





