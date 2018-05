El presente y futuro laboral de María Eugenia Ritó

"Tengo muchas ganas de volver a trabajar, había algo dando vuelta para hacer teatro pero depende de los inversionistas. Estuve hablando con Marcelo Cosentino, vamos a ver. Quizá salga algo para el verano. Si sale, mejor y si no me gusta, no lo haré. Me tiene que gustar la propuesta".





En cuanto a su año laboral, afirmó: "Sería divertido estar en algún panel, no pensé en dónde, pero nunca lo hice y me gustaría. Tomaba clases de canto particulares y me gustaría retomar eso, hace muy bien. También pensaba retomar las clases de teatro, me siento cómoda en la actuación, me muevo como pez en el agua".





"Si estuve mucho tiempo oculta, fue para resguardar mi salud e integridad como persona. Voy a volver cuando alguna propuesta sea positivo, no voy a agarrar cualquier cosa. Me cansé hablar siempre de lo mismo. Estoy saliendo adelante y agradezco mucho a mi hermana y mi cuñado, con quien me volví a relacionar. En mis peores momentos están al lado mío", manifestó la Ritó.





Para cerrar, reveló sobre su foto hot: "No quería hacer nada hasta que no me sintiera cómoda conmigo misma y con mi cuerpo. Soy un ser humano común, uno tiene que aprender a atravesar las etapas. Hoy tengo otra madurez, otra experiencia. Puedo dar cosas que chicas de 20 años quizá no puedan. La gente no paga una entrada por cualquiera. Le doy bola a las redes, pero no es la vida real".