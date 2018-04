El Negro Oro muy emocionado con el sorpresivo saludo de Cacho Castaña

Oscar González Oro estuvo como invitado en el living de " Pampita Online", Telefe, y el momento más emotivo fue cuando recibió el saludo sorpresa de Cacho Castaña, uno de sus grandes amigos.





"Hola negrito querido, te mando un beso grande, sabés que te quiero mucho, que te deseo lo mejor, lo mejor para cuando empecés tu programa, con mucha energía, con mucha luz. Te quiero, te queremos, y más allá de la amistad sabés que somos familia, por eso te digo que te queremos y te amamos. Cuidate mucho y muchos éxitos Negro", dijo el cantante a través de un video.





Ante estas sentidas palabras de su amigo, El Negro Oro contestó casi al borde de las lágrimas.

"La vida tiene estas cosas, a mí me quitó algunos hermanos pero me dio a este hermano. Es un genio, lo amo profundamente, él lo sabe, y esto que dice somos familia es así, yo ahora salgo de acá, del canal, y sin decir nada me voy a comer con él, sin avisar. Es mi casa, y me lo han hecho saber, disfruto que esté bien, voy a los recitales de él, lo acompaño, a veces viajamos juntos en el auto, lo amo, y la mujer, Marina, es una genia", dijo el conductor.





El video con el momento.