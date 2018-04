Cinthia Fernández levantó algo de polémica con un video que compartió en Instagram cantando la canción "Pibe cantina", un clásico de cumbia villera del grupo "Yerba brava".

Algunos de sus seguidores, más allá de elogiarla por su canto, criticó que se mostró manejando, cantando a la vez y grabándose con el celular.

"Si manejas no uses el celular!"; "Estas manejando tenes tres hijas que criar o podes matar a alguien", fueron algunos de los comentarios que recibió la morocha en la publicación.

Cabe recordar que el miércoles, en el ciclo "Los Ángeles de la mañana", se dijo que la crisis entre ella y el futbolista sería por un romance que ella habría tenido con Tomás Wurch, el ahora exmarido de Soledad Bayona y con quien compartió temporada de verano con Mahatma en Carlos Paz.

El sitio PrimiciasYa.com pudo dialogar con Cinthia sobre esta presunta relación amorosa, aunque fue tajante en su desmentida: "No estoy en pareja con nadie, el día que lo esté, lo comunicaré. Hablar es gratis y eso se nota".

"Me da bronca porque es una persona que está en pareja y además, no quiero saber nada con nadie. No tengo ánimos ni ganas. Cuando me pase, lo diré", cerró.

