¿Por qué el océano Pacífico está más alto que el Atlántico?

El océano Pacífico está más alto que el Atlántico debido a una combinación de factores geofísicos y oceanográficos. Principalmente, la forma irregular de la Tierra y las variaciones en la gravedad hacen que el agua se acumule más en ciertas áreas, elevando el nivel del Pacífico.
A pesar de su nombre, el Pacífico es una masa de agua llena de intensa actividad. Según la BCC, en cuanto a altura, hay una diferencia de alrededor de 20 centímetros entre el Pacífico y el Atlántico. Si bien, esta es una distancia pequeña, similar a la longitud de un lápiz, pero significativa.
descubrimiento, oceano.jpg
El Pacífico: el océano más grande del mundo
Efectos de la diferencia de altura entre el océano Pacífico y el océano Atlántico
Algunos efectos de la diferencia de altura entre el océano Pacífico y el océano Atlántico son
- La diferencia de altura entre el océano Pacífico y el océano Atlántico genera variaciones en las corrientes marinas, afectando la circulación global del agua y el transporte de nutrientes en ambos océanos.
- La distinta altura del océano Pacífico y el océano Atlántico influye en la formación de sistemas climáticos y fenómenos atmosféricos, como El Niño y la Oscilación del Atlántico, que afectan el clima en diversas regiones del mundo.
- La diferencia en el nivel del océano Pacífico y el océano Atlántico contribuye a la diversidad de hábitats y ecosistemas, ya que afecta la temperatura, la salinidad y la presión del agua en cada uno de estos océanos.
- La desigualdad en la altura del océano Pacífico y el océano Atlántico está relacionada con procesos geológicos y tectónicos que moldean los fondos marinos y las costas de ambos océanos, afectando la formación de montañas submarinas y fosas oceánicas.