El océano Pacífico está más alto que el Atlántico debido a una combinación de factores geofísicos y oceanográficos. Principalmente, la forma irregular de la Tierra y las variaciones en la gravedad hacen que el agua se acumule más en ciertas áreas, elevando el nivel del Pacífico.

A pesar de su nombre, el Pacífico es una masa de agua llena de intensa actividad. Según la BCC, en cuanto a altura, hay una diferencia de alrededor de 20 centímetros entre el Pacífico y el Atlántico. Si bien, esta es una distancia pequeña, similar a la longitud de un lápiz, pero significativa.

Efectos de la diferencia de altura entre el océano Pacífico y el océano Atlántico

Algunos efectos de la diferencia de altura entre el océano Pacífico y el océano Atlántico son