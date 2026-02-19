en vivo Congreso

VIVO: Nieri respaldó la reforma laboral para "atacar la informalidad, la litigiosidad y el alto costo laboral"

El diputado nacional por Mendoza Lisandro Nieri (UCR).

El diputado nacional por Mendoza Lisandro Nieri (UCR).

La sesión fue convocada tras el pedido firmado por el oficialismo y los bloques aliados. La CGT realiza un paro general con dispar acatamiento

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

EN VIVO