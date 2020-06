A mí no me vengan con carismas ni simpatías

Alfredo Cornejo insiste en no encajar en las categorías políticas más transitadas. (Foto: Fernando Martinez).

Manuel De Paz

Alfredo Cornejo no es un hombre simpático por naturaleza. No es un seductor político ni un carismático. Se vanagloria de aquello que él cree que lo identifica: ser un hombre de gestión.

Si lo comparamos con otros gobernadores radicales, no posee el feeling que supo ostentar Julio Cobos (hoy algo apagado). Ni es Mula en el sentido de tozudez que se le daba a Roberto Iglesias. Tampoco encaja en la categoría de entrañable con que podemos recordar a ese viejo obstinado que fue Felipe Llaver. Ni es cultivador del bajo perfil del resistente Rodolfo Suarez.

En Mendoza, para la izquierda Cornejo es un derechoso que dejó deuda y negocios poco claros, la derecha lo considera un radical incontrolable, para los radicales es un mal necesario, y los peronistas no lo aprecian porque tiene habilidades propias de ellos, como la de no hacerle asco al poder.

Silbidos y melodías

Para aquellos que están poco familiarizados con su personalidad, los porteños, por ejemplo, Cornejo cae como un hombre áspero, difícil de asir, alguien cuya lógica puede confundir si no se ha trajinado su historial. En CABA les pasa que no logran afinamiento entre la melodía que silba Cornejo y la que suele sonar en la habitualidad política de la metrópoli.

Eso se nota mucho en ciertos comentarios de las redes sociales (en particular cuando algunos preguntan ¿qué le pasa a ese mendocino?) y también en los medios de difusión donde a los comunicadores les cuesta encasillarlo, en particular a algunos columnistas de renombre en quienes no logra generar confianza.

El desconcierto

Por un lado Cornejo asegura que Mauricio Macri no tiene chances de volver a ser candidato a nada. Y por otro cuestiona a Horacio Rodríguez Larreta, hoy por hoy lo más referencial que tiene el PRO, al que acusa de haberse quedado empantanado en la “nube del relato” de la cuarentena albertista. O de las "noventena" o "centena" que, según él, Alberto Fernández sigue lanzando sin hacer un verdadero balance entre salud y actividad económica.

Pero también es el mismo Cornejo que pregona que hay que continuar dentro de Juntos por el Cambio con una conducción horizontal y que no hay otra forma de resistir el populismo cristinista si no es con un programa que fije coincidencias básicas entre las fuerzas políticas no kirchneristas. Y entre empresarios y gremios.

El presidente Fernández lo refuta golpeando en lo que era el caballito de batalla de Cornejo (exhibir gestión) y para eso apela a la actitud de rescatar la criteriosa actitud política del gobernador Suárez durante la pandemia. Una cosa, dice Alberto Fernández, son los radicales que gobiernan provincias y otra la de los opositores que usan Twitter para denostar.

Te explico

A Cornejo parece estarle faltando, sobre todo ante el público porteño y de otras provincias, una actitud más didáctica sobre sí mismo. Debería exponerse de una forma un poco más amable y con un hilo conceptual que sea más digerible, sobre todo en su rol de titular nacional de la Unión Cívica Radical.

En Mendoza ya lo tenemos "manyado", le conocemos sus piojos, sabemos en que acertó y en qué se equivocó, y podemos separar la paja del trigo, pero en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano hay otras urgencias y una tremenda preocupación por la pandemia y a veces ciertas críticas e ironías pueden malinterpretarse.

Si gestionar con habilidad e ingenio un gobierno es un arte mayúsculo, no lo es menos controlar al poder. El auditar es farragoso y requiere de astucias singulares. Cornejo, sin duda, las tiene. Pero, como a los buenos motores, a los políticos también les vienen bien ciertos ajustes y puestas a punto.