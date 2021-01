Suspensión de Henríquez: el SUTE cree que el gobierno motorizó la denuncia

Es evidente que el Gobierno busca destruir al sindicato Es evidente que el Gobierno busca destruir al sindicato

De todas maneras, aseguró que se investigará la denuncia y se protegerán los derechos de la compañera de militancia -tal y como ella la mencionó- que realizó la acusación contra Henríquez.

Un comunicado sin firma

Entre los puntos poco claros de los hechos denunciados contra Henríquez, Faget destacó la forma en que fueron difundidos. Estos se hicieron públicos a través de un comunicado enviado por la agrupación política Venceremos, a la que Henríquez pertenecía y de la que fue expulsado, aludiendo los hechos de violencia de género que fueron informados con detalles.

Nos enteramos de los sucedido por vías informales, por un comunicado que no firma absolutamente nadie, simplemente tiene un logo del partido. en este comunicado se anuncia la expulsión de Henríquez por la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra

Ante esta situación, Faget explicó que se reunió la comisión directiva del SUTE, que es quien definió que, debido a los mecanismos que tienen dentro del sindicato, lo correcto era apartar al secretario general para que la junta de Disciplina investigue.

Después de la reunión y a altas horas de la noche se nos informa que ha ingresado la denuncia penal, la cual será tenida en cuenta para acelerar los procesos disciplinarios y la toma de decisiones

Investigación y dudas

Faget también respondió acerca de la posible responsabilidad de Henríquez de los cargos por los que se lo acusa.

Nosotros no vamos a emitir juicio alguno, solo vamos a dejar que actúe el organismo que corresponde, que es la Junta de Disciplina y la Justiciia. A Henríquez se le dará el derecho a la defensa, como corresponde, pero nosotros fuera de ese organismo no vamos a hacer nada, porque vamos a dejar que se haga la investigación, como si fuera cualquier otro compañero o compañera. Una investigación sin privilegios por haber sido el secretario General del sindicato. Además tenemos que proteger a la compañera denunciante, porque sabemos que esta situación es muy agravante para ella

con respecto a la denunciante, no dio datos, se limitó a decir que es una compañera militante, pero sin cargos en el SUTE. También dijo que por ser un sindicato con perspectiva de género, primero le creen y toman en cuenta la palabra de la mujer afectada.

Lamentablemente se ha publicado más de lo que se debería haber publicado, esta es una irresponsabilidad del partido, porque no se protege el testimonio ni nada. directamente se evidencia absolutamente todo y eso es terrible

Dijo, además, que la comisión directiva del SUTE no está de acuerdo con la forma en la que se difundieron los detalles de la denuncia, pero reafirmó que no darán ninguna opinión hasta que no se realice la investigación.

A nosotros nos toma de sorpresa, aparte la forma, el método, como se publica, como llega a ciertos grupos, no teníamos idea de lo que estaba pasando