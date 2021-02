Subsidios al transporte: otro motivo para la pelea política entre Mendoza y la Nación

Natalio Mema denunció que Mendoza recibirá un 12,09% menos de lo que había recibido en el 2020, lo que se reflejaba en las cifras: el año pasado recibió mensualmente subsidios por $ 181.728.248 y este año recibirá sólo $159.750.000, lo que significa que llegarán $21.978.000 menos por mes.

Además, Mema se quejó de la fuerte suba en subsidios para el área metropolitana de Buenos Aires: "son fondos que van por una resolución distinta a la publicada, que cuando habla de la Provincia de Buenos Aires se refiere solo el interior de la provincia y no al Área Metropolitana que incluye a la Ciudad con la Provincia, o sea el conurbano bonaerense que sería el Gran Buenos Aires", remarcó y apeló a un ejemplo para graficar: "En el 2020 los subsidios de Nación al Área Metropolitana de Buenos Aires fueron de $75.000 millones anuales, es decir 6.250 millones por mes, lo que repartido entre los 18.000 colectivos que tiene, resulta un subsidio de $347.000 por cada unidad. Si Mendoza recibiera esos $2.130 millones este año, que deberían ser $177, 5 millones mensuales, como tiene 2.000 micros el subsidio por cada uno sería de $88.750. Esta clara la diferencia".

Según Mema a la caída del subsidio al transporte el Estado mendocino deberá sumar también el aumento de los costos del servicio que se estimaron a fines del año pasado en un 37%, "con lo cual el Gobierno deberá costear un 50% más de lo que pagaba el año pasado y el combustible subió 4 veces en lo que va de Enero, todo eso repercute en el costo del transporte", remarcó el funcionario.

La respuesta de Nación no se hizo esperar, y desde el Ministerio de Transporte retrucaron que Mendoza era la tercer provincia, junto a Córdoba y Santa Fe, que más subsidios recibirá de la Nación para el transporte público urbano y suburbano, y aseguró que esa cartera destinará $20 mil millones a las provincias del interior del país. "Para Mendoza, la asistencia económica será de $2.130 millones durante el 2021, representando un aumento del 265% de subsidios que en 2019, donde la provincia recibió solamente $803 millones", afirmaron en un comunicado.

Sin embargo, siguiendo las cifras de la misma resolución nacional, los números no coinciden. Si a Mendoza le tocarán por mes $159.750.000, en este 2021 habrá recibido en total $1.917 millones y no $2.130 como indica el comunicado.

Para Juri el radicalismo tiene "amnesia selectiva"

La senadora provincial del Frente para Todos, Cecilia Juri, se subió a esta disputa política y no sólo le pidió al Gobierno dejar la "constante victimizacion", sino que acusó al radicalismo de tener "amnesia selectiva" y resaltó: "Sería importante que el Secretario de Transporte recordara que en el 2019, la anterior gestión depositó menos de 6 mil millones de pesos para todas las provincias del interior del país. A esta habitual amnesia selectiva, se suma el hecho de que el radicalismo de Mendoza suscribió el Pacto Fiscal del 2019 con la anterior gestión, acordando que el transporte es responsabilidad de las provincias, más allá de que la Nación ayude extraordinariamente a subsidiar el costo del boleto", resaltó la legisladora en una nota que envió a los medios de comunicación.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCeciJuriOk%2Fstatus%2F1356640829314654208 Mema no se quejó en 2019 de la distribución del Fondo del Transporte Público creado por Macri.

En el 2020 el gobierno nacional lo triplicó y este año lo aumentó un 20%.

Una vez más la UCR se victimiza y utiliza esto mediáticamente para tapar su decisión de aumentar el boleto! pic.twitter.com/Hf0sOi8RzB — Cecilia Juri (@CeciJuriOk) February 2, 2021

Pese a estar de vacaciones, y decidido a contrarestar los embates, Mema explicó la diferencias de subsidios que se dio con los ingresos que se recibieron en el 2019.

"En el Pacto fiscal es verdad que cada jurisdicción se comprometió a hacerse cargo del costo del transporte. A cambio Mendoza, que no había demandado a la Nación como lo hizo Córdoba, San Luis y Santa Fe, recibió el 15% que le correspondía de ANSES, por lo que recibimos mucho más de lo que dejamos de recibir, pero llegó por otro lado. Para dar una idea la provincia de Buenos Aires en el 2019, de su presupuesto gastó $29.000 millones en transporte público, en el 2020 gastó $0 y en el 2021 $0. Entonces volvieron los subsidios, los recuperó Buenos Aires y el área metropolitana, pero no la provincia de Mendoza. A otras jurisdicciones les dan ATN (Aportes del Tesoro Nacional), y compensan con eso los subsidios, pero eso acá no llega", remarcó el Secretario de Servicios Públicos.