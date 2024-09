Se filtró un audio de insultos de Alberto Fernández a Fabiola Yañez y se sumó a la causa

Embed

El audio entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La siguiente es la transcripción del audio difundido por el portal de noticias Infobae.com:

-Fernández: Mil de esas me tuve que bancar

-Yañez: Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…

-Fernández: “Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!

-Yañez: Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

-Fernández: Pero quedáte con ellas, boluda. Qué amenaza…

-Yañez: Todas las personas que para vos eran una amenaza…

-Fernández: Andá y quedáte con ellas, boluda, quedáte con ellas y dejame en paz.

-Yañez: ¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.jpg

Para este jueves está citada a declarar como testigo la madre de Yañez, Miriam Verdugo, en la fiscalía que lleva el caso y a pedido de la querella de su hija.

El ex presidente está imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la ex primera dama y su defensa aportó cinco testimonios de ex empleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al ex mandatario.

Cuatro de ellas ya fueron convocadas por el fiscal a declarar bajo juramento de verdad en la última semana de septiembre y primera de octubre próximos.