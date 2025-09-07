Resultados elecciones argentina 2025: votó el 63% en las legislativas de Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof se juega garantizarse la sanción de leyes en sus últimos dos años de mandato. Mientras que La Libertad Avanza pone en juego el análisis de la gestión de Milei antes de las elecciones de octubre, en las que se elegirán diputados y senadores nacionales.

resultados elecciones argentina 2025 Cerraron los comicios y ya cuentan los resultados de las elecciones en Buenos Aires, Argentina. Foto: Noticias Argentinas

Resultados de elecciones clave para la Argentina

Los primeros resultados oficiales de las elecciones 2025 se esperan para las 21. Se podrán seguir en la web oficial de la Provincia de Buenos Aires.

Las primeras mesas testigo dan cuenta de una posible victoria del peronismo; aunque el análisis de La Libertad Avanza es positivo, en virtud del crecimiento que obtendría en municipios históricamente justicialistas.

En Mendoza, esos resultados de las elecciones se observan a la distancia y con cautela.

Las elecciones de Buenos Aires, las "PASO" de octubre

La elección legislativa de la provincia de Buenos Aires, que se realiza separada del calendario nacional, se ha tomado políticamente como una antesala de lo que serán los comicios de octubre.

El contexto estuvo marcado por la tensión que se produjo en el interior del gobierno nacional, sacudido por acusaciones de corrupción que involucran a la hermana de Javier Milei, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. A la vez de un clima de incertidumbre en los mercados, con suba del dólar y la intervención de Nación para mantenerlo por debajo de los $1.400.

Del otro lado, el peronismo también llegó golpeado después la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, que no pudo ser candidata en la Tercera Sección Electoral.

Qué se votó en las elecciones de Buenos Aires

Las elecciones legislativas de Buenos Aires sirvieron para renovar 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas se reparten entre ocho secciones electorales: en cuatro se definirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. También se elegirán concejales y consejeros escolares.

Por qué Mendoza mira los resultados de las elecciones de Buenos Aires

Como contó Rosana Villegas en Diario UNO, la sensación que sobrevuela es que el resultado de estas elecciones puede anticipar lo que ocurra en los comicios del 26 de octubre.

Es que el padrón bonaerense representa nada más y nada menos que el 37% del padrón electoral nacional, por tanto, el PJ siente que pone en juego sus chances de futuro con miras al 2027 y La Libertad Avanza puja por hacer pie en territorio históricamente peronista.

La mayoría de las encuestas y los boca de urna muestran al gobernador peronista Axel Kicillof como el posible ganador de la contienda, lo que envalentona a sus "compañeros mendocinos".

Aunque no lo confiesen en público, los radicales mendocinos también están expectantes de los resultados, sobre todo para hacer una clara lectura de cómo quedan parados sus socios libertarios después de este domingo.

En Buenos Aires, La Libertad Avanza se maneja con cautela y, hasta ahora, se desconoce si Javier Milei se mostrará públicamente una vez que se anuncien los primeros resultados de las elecciones.