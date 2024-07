Quiénes son los gobernadores "obstinados" que mencionó Milei y por qué faltaron a Tucumán

"Existe un pacto, es la Constitución Nacional y hay que cumplirla", apuntó de recorrida por su provincia mientras subrayaba que "yo tengo el mandato de defender La Pampa y de eso no me voy a correr". Para el pampeano, el Presidente no respeta el federalismo ni los mandatos de la Carta Magna.

Axel Kicillof y Segio Ziliotto.webp

"No nos pueden quitar lo que corresponde por ley, por pacto federal y por convenio", agregó en rueda de prensa. Según dijo, todo lo que sabe sobre el pacto lo leyó en redes sociales o lo oyó a través de las declaraciones públicas del vocero presidencial Manuel Adorni, por lo que calificó como "menosprecio a la institucionalidad" el modo en que Milei se dirige a los gobernadores de las 24 provincias.

"No cuenten conmigo"

Antes de que el protocolo estuviera en marcha, el bonaerense Axel Kicillof (PJ) había manifestado que no viajaría y como su par pampeano, con quien estuvo hace unos días en Santa Rosa, remarcó que un acuerdo requiere discusión, propuestas y consenso.

"No cuenten conmigo sólo para la foto", rechazó el convite Kicillof. Esta madrugada compartió un discurso con la siguiente frase: "El único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses".

En una recorrida por la expo Industrializar de Pilar, Kicillof destacó que "no vamos a firmar algo que no representa el mandato que nos dio nuestro pueblo". Algunos de sus colegas que sí estuvieron en Tucumán evitaron criticarlo porque, como el santafesino Maximiliano Pullaro o el cordobés Martín Llaryora, tienen un buen diálogo-y colaboración- en materia de políticas de seguridad y fiscal.

"Hago un llamamiento a ponernos de acuerdo en una política que no está escrita en el Pacto de Mayo: cuidar lo nuestro para defender la industria y el trabajo", se posicionó el bonaerense que quedó al frente de los pocos que resisten el discurso de Milei.

Por su parte, el formoseño Gildo Insfrán ni siquiera se refirió al tema. Diez días atrás sufrió una indisposición y tuvo que suspender el acto por el aniversario de Formosa. Está claro que no es por eso que no viajó. Tampoco participó de ningún encuentro de gobernadores del Norte Grande con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Aunque no es peronista, el cuarto gobernador que no viajó a San Miguel de Tucumán fue el fueguino Gustavo Melella. "¿Por qué voy a firmar algo sobre la propiedad privada cuando en Argentina no está en riesgo la propiedad privada?", alertó el mandatario.

También explicó que está en contra de la vuelta de las AFJP y la privatización del sistema jubilatorio. "No voy a firmar lo que no está consensuado, no está acordado o discutido mínimamente", remarcó en coincidencia con el resto de los ausentes.

Por otra parte Melella -que fue a la Justicia contra el aumento del gas- denunció que no se puede admitir el artículo 5 del pacto, que plantea la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre "con el modelo extorsivo actual".

Ricardo Quintela.jpg Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

El quinto gobernador de Unión por la Patria que desistió de viajar, Ricardo Quintela, acaba de firmar el traspaso de obras de Nación a su distrito, con una docena de ellas con financiamiento nacional, pero sin chances de diálogo con la Casa Rosada respecto a otros temas.

Quintela armó su propio festejo patrio en Chuquis, una pequeña localidad en el norte de la provincia. Sobre el pacto, ayer mismo indicó que "es la destrucción del Estado nacional, de la Constitución de la Nación, que es la base fundamental de un país donde las provincias fueron antecesoras".

Y volvió a criticar las políticas que está aplicando el gobierno nacional porque "van en contra de la mayoría de las y los argentinos en todas las actividades, fundamentalmente en lo que es la cultura, la educación, que están siendo bastardeadas, descalificadas, minimizadas por la autoridad máxima de la República Argentina".

Reclamo por la 'fiesta' desde el Sur

El único ausente no cercano al kirchnerismo fue el santacruceño Claudio Vidal, un mandatario que se presta al diálogo pero también con planteos fuertes. Esta semana su provincia está complicada y necesitó del auxilio del Ministerio de Capital Humano y del Ministerio de Defensa. En ese contexto ofreció apoyo para el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal lo que no incluye la reversión de Ganancias que rechaza.

"Estuvimos donde teníamos que estar", apuntó el gobernador de Santa Cruz que no termina de estar alineado pero tampoco puede despegar totalmente y que se concentra en los efectos drásticos que están teniendo las bajas temperaturas y la nieve sobre los distintos sectores económicos y sobre los santacruceños.

Vidal, que no integró Unión por la Patria y disputó y ganó el territorio al kirchnerismo, no está tampoco conforme con la relación con el gobierno libertario. Todavía no pudieron acordar el futuro de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCRT) ni tuvieron respuesta sobre el futuro de áreas clave de YPF que ya solicitó el mandatario santacruceño. Tampoco saben si se retomarán las obras en las represas.

Otros dos temas, un acuerdo firmado para la terminación de la multitrocha Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia, y la devolución de los recursos que Nación envía para el mantenimiento de rutas nacionales todavía no vieron un peso. La versión extraoficial que recibieron en el sur es que esa plata no está.

"No es tiempo de dispendio y grandes actos", selló el mandatario patagónico su posición en una carta pública en sus redes sociales en la que recordó que "constituimos la Nación que hoy nos cobija, bajo el dominio del Puerto de Buenos Aires". El mensaje tenía destinatarios porteños como el propio Presidente.

Y agregó: "Hoy, esa Patria sufre en cada santacruceño que tiene frío, mientras campea la peor tormenta de los últimos 60 años, que obligó a nuestro gobierno a nuevos sacrificios y esfuerzos. No es tiempo de fiestas ni grandes actos. Cada dispendio del Estado tiene destino: acompañar al pueblo y enfrentar las consecuencias de esta crisis climática inédita".