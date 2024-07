Quiénes preparan una alternativa a Milei mientras reina la desconfianza entre aliados y dialoguistas

Jorge Macri aguantó seis meses antes de reclamar por los fondos coparticipables que la Corte restituyó a la Ciudad de Buenos Aires y que aún no desembolsó el gobierno de Javier Milei. Un gobernador que no firmó el Acta de Mayo se cuida de no criticar en público al Presidente: mide bien en sus encuestas provinciales pero más mide el jefe libertario. Desde la dialoguista tercera vía advierten que los números de la economía no van bien aunque callan por temor a la verba presidencial y al relato consolidado a fuerza de trolls en redes sociales.