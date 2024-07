Qué dijeron Milei y Caputo sobre la escalada del riesgo país y la turbulencia financiera

Esa interpretación de la caída bursátil fue la que primó en la reunión de Gabinete y en la que coincidieron todos los funcionarios vinculados a las cuestiones económicas. "A Milei y Caputo no pareció importarles. Dicen que es cuestión de tiempo", dijo una fuente que estuvo en el salón donde se desarrolló la reunión en Casa Rosada.

►TE PUEDE INTERESAR: El gobierno de Milei definió que desde noviembre los clubes de fútbol podrán ser sociedades anónimas

Milei y Caputo.webp El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Otro de los participantes comentó que está "tranquilo" con la economía. "El gobierno controla dos variables macro: política monetaria y fiscal, estamos haciendo todo lo posible como para ordenarlas y después generar incertidumbre", explicó. "Después dejamos correr al mercado. Que hagan lo que quieran", agrega.

"Son típicas turbulencias. El mercado sube y baja", dice alguien que asistió a la reunión. Incluso, no se asusta ante la posibilidad de que bajen aún más los instrumentos financieros como las acciones o los bonos. Mantiene la hipótesis de que el mercado podría seguir sin convalidar parte de los anuncios hechos por Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; pero que cuando los resultados económicos demuestren mayor solidez, la suba podría ser "exponencial". Especulaciones.

Al momento de terminar la reunión de Gabinete ya habían pasado varios minutos de las 11 de la mañana. Los Globales caían 2,5% en dólares y el Riesgo País se encaminaba a colocarse por arriba de los 1.600 puntos básicos.

Milei y Caputo1.webp Milei y Caputo fueron a saludar al público apostado en la Plaza de Mayo después de la reunión de Gabinete.

A pesar de que la postura general del gobierno fue mantener el discurso pese al comportamiento de las variables, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no evitó en decir que la caída del lunes "sorprendió" al Gabinete. "Llamó la atención porque no hubo ningún tipo de intervención en el mercado en el día de ayer (por el lunes)".

"No le buscamos explicación al día a día de lo que va a pasando. A nosotros no nos importa el valor del dólar. No estamos preocupados por el dólar. No nos ocupa el dólar. No nos ocupa el Riesgo País, porque a nosotros lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela todos los días -hasta que terminemos de solucionar el problema- es el peso", agregó Adorni durante su habitual conferencia de prensa hecha este martes.

La reunión de Gabinete de este martes fue la primera en la que apareció Federico Sturzenegger con un cargo con rango ministerial. El flamante integrante del Gabinete llegó cuando los relojes daban las 8.24, con una bolsa de panadería con 3 docenas de medialunas para desayunar junto a sus pares. Según se supo, hubo aplausos por su incorporación al gobierno.

Junto al mandatario estuvieron presentes el jefe y el vicejefe de Gabinete, Guillermo Francos, y José Rolandi. Además, los ministros Luis Caputo (Economía); Diana Mondino (Relaciones Exteriores); Mario Russo (Salud); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); Patricia Bullrich (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Petri (Defensa).

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también dio el presente en el intercambio que contó con la asistencia del vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura, Lisandro Catalán; los secretarios de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; de Prensa, Eduardo Serenellini; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.