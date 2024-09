Para Petri es imperdonable que el juez Sarmiento liberara al preso que asesinó a un ex policía

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Cornejo: "El juez Sarmiento no cumplió la ley"

roberto rolando pereyra asesinato guaymallen.jpg Roberto Pereyra, el delincuente que asesinó a un ex policía. Él también terminó abatido.

Luis Petri reiteró que el delincuente Roberto Pereyra debería haber estado preso

El ministro Luis Petri dijo este miércoles: "En Mendoza, por la imperdonable decisión de un luez que incumplió la Ley Petri, hoy tenemos que lamentar una nueva víctima, Héctor Pelayes, un policía que entregó su vida para cuidarnos, cayó en manos de un delincuente que debía estar preso".

El dirigente mendocino recordó cuando le tocó argumentar sobre la ley 27.375 (Ley Petri), que limita las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves

Ese día de 2017, Petri argumentó: "Que esas personas (delincuentes que cometieron delitos graves, como asesinatos) cumplan la totalidad de las condenas dentro las cárceles. ¿Cómo le explicamos a las víctimas de un delito por parte de un delincuente que salió bajo salidas transitorias que nos equivocamos livianamente a la hora de otorgar esa salida transitoria a aquella persona que debía estar cumpliendo una condena y que de haber cumplida la condena no hubiese competido ese delito? Esa omisión es imperdonable en manos del Estado".

Además de Luis Petri, también Alfredo Cornejo y Thomas cuestionaron al juez Alfredo Sarmiento

Para el gobernador Alfredo Cornejo, "el juez Sarmiento no cumplió la ley" ya que según él, el asaltante "debería haber estado privado de la libertad y hubiésemos evitado un homicidio", sentenció.

El mandatario recordó que Pereyra tenía condena "a 11 años y pico y no cumplió la condena y salió en libertad porque un juez de garantías lo dejó en libertad. Quiero referirme a las declaraciones que ha hecho públicas sobre que él cumple la ley. Todo lo contrario, no está cumpliendo la ley. El juez Sarmiento no cumplió la ley en este caso", marcó.

Sebastián Sarmiento, Juez Penal (12).jpeg El juez Sebastián Sarmiento quedó en el ojo de la tormenta. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

El diputado Thomas mostró una prueba que complicaría al juez Sarmiento

En tanto, el diputado provincial Enrique Thomas se alineó con el Ministerio de Seguridad y cuestionó al juez penal colegiado Sarmiento quien firmó la libertad condicional para Roberto Pereyra, el hombre que el domingo asesinó al policía retirado Héctor Pelayes en el interior de su casa, en Guaymallén.

Thomas, legislador del PRO que responde a Hebe Casado, mostró parte del informe psicológico, una de las pruebas que fueron analizadas por el juez Sarmiento para otorgarle el beneficio a Pereyra, que cursaba una condena de más de 11 años por un homicidio en ocasión de robo.

Ese informe de la psicóloga Elena Vergara estima "inconveniente el acceso al instituto solicitado".

Sebastián Sarmiento se defendió

El juez Sebastián Sarmiento aseguró que Roberto Pereyra cumplía con todos los parámetros que se evalúan. Además, aprovechó para reclamar al Estado que la Justicia necesita asesoramiento criminológico para dictaminar fallos de mayor calidad.

"Cuando una persona debe cumplir una condena hay mecanismos de evaluación para saber cómo lleva la ejecución de su pena y llegan instancias para que las personas soliciten una liberación. Es lo que pasó en este caso", explicó a Radio Nihuil luego de conocerse que en el 2023 le dio la libertad condicional a Pereyra, quien fue condenado a 11 años y medio por un homicidio en ocasión de robo que cumplía en el 2027. El domingo mató y murió en un enfrentamiento con un ex policía en Guaymallén.

