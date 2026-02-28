en vivo Tensión internacional

Milei respaldó la operación contra Irán y celebró la eliminación del líder Alí Jamenei

Alí Jamenei, líder supremo iraní.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Argentina respaldó el ataque

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

