Milei negocia la eliminación de retenciones a economías regionales a cambio de apoyo legislativo

El despacho del titular de la cámara baja, Martín Menem, ofició este jueves como centro neurálgico de las negociaciones entre el oficialismo y líderes de bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal; los cuales manifestaron su voluntad de aprobar la famosa "Ley Bases", pero con ciertas concesiones en parte de su articulado.

A pedido del propio Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se apersonó en el Palacio del Congreso con la postura presidencial, enfocada en que el trámite parlamentario se acelere lo máximo posible. También estuvo en representación del Presidente el consultor y asesor Santiago Caputo.

Las negociaciones entre el bloque oficialista y los grupos opositores estaban estancadas, dado que desde La Libertad Avanza esperaban una decisión del jefe de Estado, quien durante esta semana concentró gran parte de su agenda en el viaje internacional al Foro de Davos.

El mandatario demandaba a sus legisladores que aceleraran el trámite legislativo, pero no daba muestras de ceder en la reformulación de algunos artículos del proyecto. Sin embargo, en las últimas horas, Milei habría dado muestras de converger definitivamente en un acuerdo. "Las reuniones de hoy no se habrían hecho si Milei no hubiera dado el visto bueno", indicó a El Cronista una fuente de primera línea.

En el despacho de Menem transcurrieron tres jefes de bloque diferentes, cada uno acompañado por sus respectivos alfiles: Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal).

Según comunicaban en la previa, se trataban de reuniones informativas, en las cuáles el Gobierno iba a realizar la devolución de los cambios propuestos por la oposición. Desde el oficialismo advertían que "un eventual acuerdo no surge solo de una reunión", pero que establecerían las bases para lograr un dictamen común con los espacios colaboracionistas con el Gobierno.

El debate en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales continuará el lunes o martes, y tras la firma del dictamen se convocará al recinto para sesionar el jueves 25, un día después del paro y movilización del movimiento obrero y los movimientos sociales.

Ley ómnibus: qué pasará con jubilaciones y retenciones

El consenso está basado en modificar los aspectos vinculados al tema de movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, donde se acotará la emergencia pública solo a un año, con una prórroga por otro año otorgada previamente por el Parlamento.

En cuanto a la fórmula de movilidad, aún no hay una fórmula confirmada. El Gobierno se aprestaba a derogar el cálculo vigente para que el Presidente dispusiera los aumentos discrecionalmente, algo que ya fue descartado. El escenario más probable hasta el momento es la del establecimiento de un mecanismo alternativo, tendiente a equiparar el IPC. La otra alternativa es que los haberes se actualicen según la inflación del mes anterior.

Por otro lado, el oficialismo ya confirma que las economías regionales no tendrán retenciones, pero que la excepción serán el trigo y la soja con subas hacia el 15% y 33%, respectivamente.

En cuanto a las empresas públicas, YPF es una de las que no será privatizada. Arsat, Banco Nación, Nucleoeléctrica e YMAD son otras resistidas por los gobernadores. También se acordó que, ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso.

Tal y como se estipulaba, el Gobierno relegará la propuesta de implementar las circunscripciones uninominales en la elección de Diputados Nacionales y la modificación del sistema que determina la cantidad de bancas por población. Dentro de la reforma política continúa subsistiendo la eliminación de las PASO.

