Milei le cambió el nombre al CCK y el sábado presidirá un acto en el nuevo "Palacio Libertad Sarmiento"

CCK.jpg El ex Centro Cultural Kirchner.

A pedido de Karina Milei

Aunque el control y mantenimiento del CCK corresponde a la Secretaría de Cultura, la propuesta del cambio fue una decisión de Karina Milei, la secretaria General y hermana del mandatario libertario. En el Ejecutivo argumentaron que ahora el sitio tendrá un nombre “no partidario”.

La reacción del kirchnerismo no se hizo esperar. “Que le ponga Conan, pero que pare con los despidos en el sector público; lo que importa es la gente, no cambiarle el nombre a un lugar”, dijo Máximo Kirchner, diputado de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, en declaraciones a AM 530.

La inauguración definitiva del edificio se realizó el 21 de mayo de 2015, en una ceremonia en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner explicó la denominación: "Con Néstor, el 25 de mayo, el 24 de mayo – para ser más exactos – del Bicentenario inaugurábamos lo que era la parte noble del edificio, o sea la estructura antigua que había sido absolutamente restaurada y refaccionada".

El edificio diseñado por el arquitecto Norbert Maillart se realizó para ser sede del Correo Central y fue abierto en 1928 por el presidente Marcelo T. de Alvear, pero fue desafectado de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos a fines del siglo XX.