Milei amenaza con firmar otro mega DNU si el Congreso no aprueba la Ley Ómnibus

Milei y sus ministros.webp Javier Milei con su equipo de gobierno.

Ganancias y alcances del DNU

También se mencionó que en la negociación por sumar voluntades en el Congreso pondrán el tema de retrotraer el impuesto a las Ganancias que piden los gobernadores para sus arcas como moneda de cambio.

Es decir, el Presidente avalaría el reclamo de las provincias que exigen cubrir el bache fiscal que dejó Alberto Fernández al eliminar Ganancias siempre que eso se traduzca en un previo apoyo legislativo al paquete de Ley Ómnibus. "Esto es parte de la negociación", dijeron fuentes calificadas de la Casa Rosada.

No obstante, en la Casa Rosada aclaran que el eventual DNU que podría suplantar al paquete del proyecto no podrá contemplar todos aquellos temas que por la Constitución Nacional le están vedados a un decreto como ser modificaciones impositivas y temas de índole electoral o penal. Eso quedaría afuera.

Tanto el ministro del Interior, Guillermo Francos, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse son los encargados de apuntalar la tarea de búsqueda de aliados parlamentarios junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Martín Menem y Guillermo Francos.webp El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Encuestas y cálculos

Las últimas encuestas que llegaron al despacho presidencial mencionan que Milei tiene hoy una imagen positiva de más del 70% desde que asumió. Pero nadie sabe en el Gobierno cuánto puede durar ese respaldo si antes no se ven resultados positivos.

Así, el Presidente sabe que el tiempo le juega en contra. No tiene apoyo territorial de gobernadores o una mayoría en el Congreso.De allí la premura por aprobar cuanto antes ese paquete de leyes y la amenaza latente de que si no lo logra antes de marzo o abril habrá otro mega DNU esperando a la firma del Presidente.

El parámetro histórico que rige al universo Milei se llama Carlos Menem. Es que el Presidente recuerda que el ex presidente riojano también logró una estabilidad de la economía luego de un shock de medidas. La diferencia es que Menem contaba con apoyo del PJ y tenía base territorial más allá del respaldo de las urnas.

Javier Milei.1jpg.webp ¿Habrá otro DNU de Javier Milei?.

Milei cree que en mayo o abril podría jugarle a favor la cosecha del campo y una mejora leve de la economía macro. Pero en el Gobierno saben que no se puede apostar a eso solo y por ello entienden que se necesita cuanto antes la aprobación del paquete de leyes. El 31 de enero vence el plazo del llamado a extraordinarias y no se sabe si Milei está dispuesto a extender la fecha hasta el 1 de marzo. La situación es muy compleja porque los tiempos del Presidente no son los mismos que los del Congreso.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni dijo que "la ley y el DNU buscan generar trabajo en blanco, que las empresas inviertan y los salarios mejoren". Pero en la oposición parlamentarias no lo ven de esa manera.