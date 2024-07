Mauricio Macri empezó a despegarse de Javier Milei: "Hay que cumplir"

Y añadió: "Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones".

Corte Suprerma de Justicia de la Naciòn.webp La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación.

Por último, Macri enfatizó en su posteo: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

Coparticipación: Jorge Macri también reclamó que Milei cumpla el fallo de la Corte Suprema

A su vez el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, subrayó que los inversores también observan la seguridad jurídica al momento de la toma de decisiones, mientras intenta acordar con el Ejecutivo Nacional un mecanismo para recuperar los recursos adeudados por coparticipación federal.

"Creo que (Milei) está haciendo un esfuerzo por llamar la atención del mundo y traer inversiones. Para que eso ocurra también, los inversores observan el marco del cumplimiento de la ley y que un gobierno no cumpla un fallo de la Corte, está mal", señaló el funcionario.

La sentencia del máximo tribunal del país ordenó la restitución de lo quitado por la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, y al momento la deuda asciende a U$S2,000 millones y devenga otros U$S70 millones todos los meses.