La trama secreta de la secretaría 'maldita' de Milei, el Iñaki-Gate y el desembarco de influencers en Casa Rosada

Sin embargo, aquello no duró mucho. Roust permaneció menos de una semana en la gestión libertaria: en público, aludió a que le "llegaban 600 mensajes por día" de diferentes periodistas y que le resultaba "inhumano". Otros remarcan el fuerte inconformismo que tenía con la cúpula libertaria por el manejo de la información oficial: había voceros que eran asignados y los conocía la prensa antes que él, reuniones que no le eran informadas y, sobre todo, una fuerte diferencia con el equipo de redes de Javier Milei.

La concepción de Roust sobre el libertario no quedó de la mejor manera. En vísperas de Año Nuevo compartió por cadena de WhatsApp un artículo de El País titulado Libertad sin derechos: la utopía libertaria de Milei. Esta nota le gustó tanto que felicitó a su autora, Carla Yumatle, en redes, comentándole que Milei no "pudo salir de la trampa narcisista de creerse un Redentor".

Tuit Eduardo Roust.webp

Por otro lado, la página oficial del Gobierno todavía muestra a Belén Stettler como la secretaria de Comunicación y Prensa, dado que su renuncia todavía no fue oficializada en el Boletín Oficial. Pero desde hace casi diez días que la primera funcionaria de esa área no asiste a Casa Rosada.

Algunas personas con las que dialogó este medio apuntaron a una misma razón. Uno de ellos marcó: "Se vio restringida con la cantidad de cosas que podía llegar a hacer en su cargo, pero también le faltaba fogueo para el cargo". Con respecto a la primera razón, días atrás se conoció que el control de presupuesto e inversiones de las empresas públicas -entre ellas las de medios- pasan a la órbita exclusiva de Nicolás Posse, jefe de Gabinete.

El nuevo trío de Comunicación de Milei

El reemplazo fue definido en cuestión de horas: el ex conductor de LN+ Eduardo Serenellini. "Javier [Milei] quería que él sea el funcionario de la secretaría desde antes de asumir. Con Belén [Stettler] no había problema, pero la conoció al asumir, fue una decisión 100 por ciento de Caputo", indicaron desde Casa Rosada.

Eduardo Serenellini.webp El nuevo secretario de Comunicación y Medios, Eduardo Serenellini.

Mientras que Serenellini ahora ocupa la titularidad de Comunicación y Prensa, sus subalternos son los periodistas Javier Lanari y Manuel Adorni, el primero como Subsecretario de Prensa y el segundo como Subsecretario de Vocería Presidencial.

Los tres funcionarios parten con el mismo historial: antes de ejercer la cosa pública trabajaban en LN+. Pero ellos desmienten que eso haya sido parte de una influencia por parte del medio de comunicación.

Adorni alega que Milei lo convocó semanas antes de asumir y que ante la renuncia de Roust fue él quien lo llamó a Lanari -con quien compartía un programa semanal en Radio Rivadavia- para que diera el salto como uno de los voceros del Gobierno. "Las cosas son más simples de lo que parecen, no hay influencias de ningún tipo", marcan.

Javier Lanari.webp El subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

Lanari todavía no tiene una designación formal. Acusa a las decenas de trámites burocráticos la demora de su oficialización. Esto ya lo debió pasar Adorni, que consiguió su nombramiento esta semana y no fue hasta hace poco que no tenía un despacho designado y debía ocupar salones ajenos o sentarse en los pequeños sillones de los pasillos.

La última semana de gestión

Los contratiempos de las primeras semanas parecieran haberse menguado casi por completo. Incluso, en la Secretaría se consiguió el último jueves que se comenzará a difundir la agenda diaria con las actividades de los funcionarios, algo que era una cuenta pendiente.

Esto se dio después de una reunión realizada el día anterior, que englobó al equipo de Comunicación y a los diferentes voceros de las áreas ministeriales y algunas secretarías que se llevó a cabo en la sección norte de Casa Rosada.

Sin embargo, ese mismo jueves el Vocero Presidencial fue advertido por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) por un video publicado en la cuenta oficial de su área que recortaba un fragmento de la conferencia para ridiculizar a un periodista acreditado en Casa Rosada.

Adorni se disculpó con el colega y le explicó que no estaba al tanto de esa edición, que tiene como sello distintivo el manual de estilo utilizado por los influencers libertarios en sus videos publicados durante la campaña.

El desembarco de influencers en Casa Rosada

Y es que en la Secretaría de Comunicación y Prensa ahora subsisten los empleados de planta permanente -duchos en la dinámica de comunicación presidencial y en las formas administrativas, que persisten al margen del recambio de signo político- y los nuevos empleados arribados a raíz de la victoria de Milei.

Desde el equipo de La Libertad Avanza indican que buscan aggiornar el modo de la comunicación del jefe de Estado a los nuevos tiempos digitales y de plataformas. En la cabecilla de este segmento trabajan el consultor Santiago Caputo, quien no tiene ni parece que tendrá cargo hasta el momento, y el diputado provincial Agustín Romo.

Santiago Caputo.webp El consultor Santiago Caputo.

Caputo está enfocado en bajar a tierra los conceptos que busca transmitir Milei y enmarcarlos en una estrategia comunicacional efectiva. Mientras que Romo asesora ad-honorem al equipo sobre el manejo de redes más efectivo para poder amplificar la llegada del contenido publicado, algo que en campaña se percibió como un factor predominante de cara al debate digital.

Los nuevos integrantes del área comunicacional del Gobierno trabajan en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada y con vista hacia el lado de Puerto Madero. Quienes ahora ocupan sus asientos se burlan jocosamente de esa locación que les asignó Casa Militar, dado que casi todos ellos son hombres.

Las puertas del salón fueron tapiadas para que los movimientos dentro de la sala no sean vistos desde la Sala de Periodistas, que está a pocos metros de ese lugar. Por allí circulan diversos referentes digitales -mayormente de YouTube y X- que fueron claves para la campaña digital de Milei durante las elecciones presidenciales.

Hay tres cuentas que están a cargo de ese equipo que son claves: la Oficina del Presidente, la Vocería Presidencial y la de Casa Rosada. Esta última se la había designado unos diez días atrás al influencer Iñaki Gutiérrez, pero un furcio hizo que le fuera devuelto al equipo que responde a Caputo.

Lo que no se sabe del Iñaki-Gate

Las horas que circunvalaban al comienzo de 2024 fueron convulsionadas para Gutiérrez, quien ostenta más de medio millón de seguidores en Instagram y casi 300 mil en la red social X. Fue justo en el manejo de la cuenta institucional de la Casa de Gobierno, en donde sin querer -al menos eso elijen creer sus compañeros de trabajo- reposteó una publicación hecha en su cuenta personal.

Ese tuit no duró más que unos segundos, pero fue suficiente para que los diferentes usuarios y medios lo consignaran y dejaran en evidencia aquel yerro. Según pudo saber El Cronista, instantes después sus superiores pidieron que se desloguee: "Cambiaron la contraseña y ahora lo maneja el equipo de siempre".

Retuit de Casa Rosada.webp La captura del retuit de Casa Rosada.

La designación de Gutiérrez a cargo de la cuenta de Casa Rosada se había efectivizado diez días atrás como parte de una concesión de Caputo y otros referentes comunicacionales cercanos a Milei. "Es una cuenta más institucional y protocolar. Solamente hay que cargar lo que llega de más arriba", indicaron.

Tanto Iñaki como su pareja Eugenia Rolón son percibidos como figuras muy cercanas -en términos emocionales- a Milei. Sin embargo, afirman que "ellos siempre fueron más periféricos al equipo digital y no son los estrategas".

El influencer seguirá a cargo de la cuenta de TikTok del mandatario y con otros trabajos más puntuales y esporádicos. Desde el sector de Caputo, en tanto, dicen que todas las cuentas tendrán como principal articulador a Romo.