La salida de Luis Pierrini de Transporte quedó envuelta en una denuncia por maniobras irregulares

Diario UNO intentó comunicarse con Luis Pierrini, aunque no hubo ninguna respuesta.

Luis Pierrini1.JPG Luis Pierrini, ahora ex titular de la secretaría de Transporte de la Nación.

La renuncia de Luis Pierrini por "motivos personales"

Para dar contexto a la situación, oficialmente se dijo que la salida del funcionario mendocino fue por "motivos personales". De todos modos, su decisión del ministro se produjo después de que trascendiera esta supuesta maniobra millonaria y fraudulenta, atribuida a la empresa de colectivos La Nueva Metropol, perteneciente a la familia Zbikoski.

La versión indica, además, que Caputo echó a Pierrini con el aval de Karina Milei, hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia.

A partir de lo ocurrido, Luis Pierrini fue reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, proveniente del ámbito privado. Herrmann viene del mundo de la arquitectura y, al igual que Pierrini cuando se sumó al gobierno de Milei, no cuenta con experiencia previa en el área de transporte.

luis caputo Luis Caputo, ministro de Economía. Casa Rosada

La salida del mendocino Pierrini y una presentación judicial

La denuncia fue presentada por la Asociación Arco (Arco Social), que acusó a Caputo y al ahora ex secretario de Transporte por “presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA”, con un impacto económico multimillonario para el Estado nacional.

De acuerdo con la presentación judicial y la información que circula en medios nacionales, la operatoria habría consistido en un corrimiento artificial de validaciones de viajes cortos a tramos más largos dentro del sistema SUBE, lo que incrementaba los subsidios percibidos por determinadas empresas sin que existiera un aumento real de pasajeros ni de kilómetros recorridos.

Desde Arco Social, aseguran que a fines de 2025 hubo “advertencias técnicas formales” y que "no hubo auditorías efectivas ni medidas correctivas". La acusación partió de cámaras empresarias del Transporte hacia la Secretaría sobre esta presunta operatoria.

Por otra parte, desde La Nueva Metropol negaron irregularidades y atribuyeron la denuncia a una supuesta maniobra del Grupo Dota, que controla cerca del 50% del parque de colectivos del AMBA.