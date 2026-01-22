La salida del mendocino Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte de la Nación está haciendo ruido en el mundo de la política. Es que, una vez conocida la noticia de su renuncia el lunes por la noche, comenzaron a instalarse versiones que apuntan a "maniobras irregulares" por 30.000 millones de pesos, motivo por el cual Pierrini, en realidad, habría sido echado del gobierno de Javier Milei.
La salida de Luis Pierrini de Transporte quedó envuelta en una denuncia por maniobras irregulares
Karina Milei y Luis Caputo habrían sellado la suerte del mendocino Luis Pierrini, tras una denuncia de corrupción. Los detalles
Puntualmente, la información (en medio del silencio oficial que reina hasta el momento) indica que el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, decidió despedir a Pierrini tras una denuncia por corrupción, por una presunta estafa en relación a fondos del sistema SUBE.
El ruido de la acusación se generó por una supuesta "manipulación de datos técnicos del sistema de pago electrónico", lo que habría provocado un perjuicio al Estado nacional de unos 30.000 millones de pesos, según aseguró este martes el sitio La Política Online, a partir de una investigación que La Nación había publicado el 18 de enero.
Diario UNO intentó comunicarse con Luis Pierrini, aunque no hubo ninguna respuesta.
La renuncia de Luis Pierrini por "motivos personales"
Para dar contexto a la situación, oficialmente se dijo que la salida del funcionario mendocino fue por "motivos personales". De todos modos, su decisión del ministro se produjo después de que trascendiera esta supuesta maniobra millonaria y fraudulenta, atribuida a la empresa de colectivos La Nueva Metropol, perteneciente a la familia Zbikoski.
La versión indica, además, que Caputo echó a Pierrini con el aval de Karina Milei, hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia.
A partir de lo ocurrido, Luis Pierrini fue reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, proveniente del ámbito privado. Herrmann viene del mundo de la arquitectura y, al igual que Pierrini cuando se sumó al gobierno de Milei, no cuenta con experiencia previa en el área de transporte.
La salida del mendocino Pierrini y una presentación judicial
La denuncia fue presentada por la Asociación Arco (Arco Social), que acusó a Caputo y al ahora ex secretario de Transporte por “presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA”, con un impacto económico multimillonario para el Estado nacional.
De acuerdo con la presentación judicial y la información que circula en medios nacionales, la operatoria habría consistido en un corrimiento artificial de validaciones de viajes cortos a tramos más largos dentro del sistema SUBE, lo que incrementaba los subsidios percibidos por determinadas empresas sin que existiera un aumento real de pasajeros ni de kilómetros recorridos.
Desde Arco Social, aseguran que a fines de 2025 hubo “advertencias técnicas formales” y que "no hubo auditorías efectivas ni medidas correctivas". La acusación partió de cámaras empresarias del Transporte hacia la Secretaría sobre esta presunta operatoria.
Por otra parte, desde La Nueva Metropol negaron irregularidades y atribuyeron la denuncia a una supuesta maniobra del Grupo Dota, que controla cerca del 50% del parque de colectivos del AMBA.