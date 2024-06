La Justicia detectó irregularidades en el allanamiento a un depósito de alimentos

La audiencia tuvo una parte a puerta cerrada, en la que Grabois y los funcionarios del Ministerio de Capital Humano cruzaron argumentos en la citación programada por la Justicia. El segundo capítulo se dio en los pasillos de Tribunales y a los gritos entre el dirigente social y los representantes legales de la cartera de Sandra Pettovello.

"Que hay un delito penal lo reconoce el propio ministerio en su comunicado del 30 de mayo. Han decidido limitar las competencias de los funcionarios responsables", sentenció Grabois en la reunión. En esta línea, el dirigente social remarcó que "había leche por vencerse",

El referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) fue más allá al acusar a la gestión libertaria de "tirar comida vencida". En este sentido, Grabois aseguró que hay una diferencia en el stock como resultado del allanamiento del magistrado: "El juez encontró faltantes, no serán los alimentos podridos que sacaron para evitar otro nuevo escándalo".

Por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano apelaron la medida del juez Casanello y argumentaron que la no entrega de alimentos es de índole administrativo y no penal. Por esto alegaron que "no hay delito penal" ya que se está procediendo a la entrega de alimentos.

A su turno, la subsecretaria de Legales de Capital Humano Leila Gianni solicitó la apelación a la medida cautelar dictada por el juez Casanello y aseguró que no debe decirle al ministerio "cómo administrar una política pública".

"(Sebastián Casanello) Se ha excedido en sus competencias, violó la división de poderes, no puede asumir un rol del Ejecutivo", sentenció Gianni.

Además, agregó que los alimentos fueron adquiridos por la gestión anterior a través de "licitaciones espurias" y cuando Pettovello tomó conocimiento de que hay alimentos a vencer firmó un convenio con CONIN para distribuirlos.

Gianni aseguró que "el resto de los alimentos se utilizarán para catástrofes". Finalmente, la funcionaria dijo "basta de militantes del hambre".

Grabois y Gianni se dijeron de todo

Una vez finalizada la audiencia, Grabois y Gianni protagonizaron un fuerte cruce en los pasillos de Comodoro Py. "Dejá de extorsionar a la gente, ladrón", le dijo Gianni en el pasillo del segundo piso de los Tribunales. "Chau cuca ladrona", le respondió el dirigente social a la abogada.

"Macrista, massista y mileista, no tenés credibilidad y además sos mala abogada", le dijo Grabois a Gianni en los pasillos de Comodoro Py.

grabois-gianni.webp Grabois y Gianni se dijeron de todo.

"Ahora te ponés un león, antes te ponías un pingüino", le dijo Grabois en referencia a una remera que tenía Gianni con un león. "Al pingüino se lo comió el león", le contestó Gianni. Además, Grabois denostó al otro abogado de Capital Humano presente, Ariel Romero, a quién lo llamó "cerdo intelectual y moral" por "sacarle la comida a los pobres".

Finalmente, Grabois aseguró en diálogo con Radio La Red que la cartera no presentó un plan de entrega de alimentos. "No presentaron un plan de entrega, presentaron un convenio con CONIN, diciendo que se lo van a mandar a los comedores, como sigue la cosa es muy endeble la posición del gobierno", concluyó el dirigente social.

Con ayuda de vehículos del Ejército, el Ministerio de Capital Humano inició este martes a partir de las 11 el operativo de distribución de los alimentos acopiados en los depósitos ubicados en la localidad bonaerense de Villa Martelli y en el distrito tucumano de Tafí Viejo. La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos.

La cartera conducida por Sandra Pettovello firmó un convenio con la Fundación CONíN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.

Desde Frente Patria Grande aseguraron a este medio que lo único que se presentó de fue un plan para repartir la leche a los comedores, pero no así el resto de los alimentos acopiados.