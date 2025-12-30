Ni Manso Frente ni Fuerza Patria. El kirchnerismo, que encabeza Anabel Fernández Sagasti en Mendoza, se verá obligado a cambiar nuevamente el nombre de su frente electoral, después de que la Junta Electoral diera lugar a la impugnación presentada por el Partido Justicialista (PJ).
La Corte obligó al kirchnerismo a elegir un nuevo nombre para su frente electoral
La Junta Electoral resolvió a favor de la impugnación que hizo el PJ y el kirchnerismo deberá cambiar el nombre de su frente para ir a las elecciones de febrer
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, Mario Adaro, José Valerio, Teresa Day y Julio Gómez son los 5 de 9 miembros de la Junta Electoral que se reunieron este martes para resolver el conflicto peronista en favor del PJ.
Se ausentaron el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; la presidenta del Senado, Hebe Casado; y los supremos Norma Llatzer y Omar Palermo.
La decisión de la Junta Electoral
La impugnación versa a sobre el uso del nombre Fuerza Patria, elegido por el kirchnerismo para presentarse en las elecciones municipales del 22 de febrero, previstas en 6 departamentos: Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo, Rivadavia y Maipú.
Los argumentos de los miembros de la Junta Electoral se conocerán cuando se publique la resolución.
Como consecuencia de la medida, el sector de Fernández Sagasti deberá elegir una nueva denominación para su frente electoral.
Se trata del segundo cambio desde la inscripción, que sucedió el viernes pasado por la mañana. El primer nombre elegido por el kirchnerismo fue Manso Frente, pero fue impugnado por el oficialismo, que utiliza el vocablo local "manso" para identificar su exitosa campaña de turismo.
Ante ese primer cuestionamiento, la coalición cambió su denominación por Fuerza Patria, el mismo elegido por el frente justicialista a nivel nacional para las elecciones de octubre.
Ese nombre fue el ahora impugnado por el PJ de Mendoza, que lidera Emir Félix y se encuentra en conflicto interno con el sector más kirchnerista del peronismo.