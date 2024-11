Julio Cobos integra la lista de las jubilaciones de privilegio pero no cobra su dieta de legislador

►TE PUEDE INTERESAR: Cristina Kirchner acusó de dictadorzuelo a Javier Milei por "adjudicarse atribuciones que no le corresponden"

Jubilaciones Vitalicias

Julio Cobos cobra la jubilación, pero no la dieta como legislador

Tras terminar su mandato como vicemandatario en 2011 Julio César Cleto Cobos se alejó de la actividad política por dos años. Al mismo tiempo comenzó la tramitación para recibir la jubilación que le correspondía por ley.

Dos años después, en 2013, fue aprobada esa jubilación, que cobró con retroactivo. Sin embargo ese monto el actual diputado nacional lo donó completamente a 5 instituciones: Los Piletones de Margarita Barrientos, CONIN, un hogar para mujeres recuperadas de la trata de personas, un comedor de Las Heras y Cáritas.

Ese mismo año el referente radical recaló en el Congreso como diputado nacional. Después fue senador y ahora es otra vez diputado. Son 11 años como legislador nacional en los que nunca percibió la dieta correspondiente.

Los salarios que debió cobrar por su cargo legislativo él mismo los organizó en un sistema de becas al que llamó Ingeniero Huergo. El dinero no pasa por sus manos, sino que es depostitado directamente en las cuentas de las instituciones beneficiadas que, a su vez, están obligadas cada año, a presentar una rendición de cuentas.

Esos fondos han sido -y son- destinados a estudiantes de los primeros años de carreras de Ingeniería y han beneficido -calculan desde el equipo de trabajo de Cobos- a unos 500 alumnos de la UNCuyo, la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) -de la que fue rector- y a jóvenes de San Rafael.

►TE PUEDE INTERESAR: El "voto no positivo" de Julio César Cobos

Mauricio Macri.jpg Mauricio Macri cobra casi 17 millones de pesos.

Las jubilaciones de privilegio en Argentina

Actualmente son 13 las personas que cobran las jubilaciones y pensiones vitalicias.

Cristina Kirchner percibe dos, una como ex presidenta y ex vicepresidenta y otra como viuda de un ex presidente, Néstor Kirchner.

También como ex presidentes tienen asignadas jubilaciones María Estela Martínez de Perón (era vice pero cuando falleció Juan Domingo Perón quedó a cargo del Ejecutivo), Adolfo Rodríguez Saá (fue presidente nada más que 7 días), Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Como ex vicepresidentes además de Cobos, cobran Daniel Scioli, Amado Boudou y Gabriela Michetti.

Y como viudas figuran Betty Nelly Andrés (fue esposa del militar Roberto Levingston, que fue presidente de facto de 1970 a 1971), Inés Pertiné de De La Rúa y Zulema Yoma de Menem. Sorprende de lo de la mujer de Levingston, quien llegó al poder durante una dictadura y no fue elegido democráticamente.

Caso parecido es el de Amalia Guido, hija de José María Guido, quien no fue militar pero asumió la presidencia tras el golpe de Estado de 1962 contra Arturo Frondizi.

No está en la lista Eduardo Duhalde porque cobra su jubilación como ex gobernador de Buenos Aires. Ramón Puerta y Eduardo Camaño, que estuvieron escasos días al frente del Ejecutivo (entre el 21 y el 23 de diciembre de 2001 y entre el 30 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002, respectivamente), renunciaron a tramitar esta asignación.