¿Será que se arrepintió y en la intimidad sí se ve por segunda vez como candidata a la gobernación de Mendoza en representación del PJ? Eso fue lo que insinuó Di Tullio y lo que quedó en la mente de varios compañeros que ya pensaban que Anabel estaba fuera de la carrera.

"Anabel es una mujer que tiene todo por delante y además lo va a agarrar todo, fuerte. Las compañeras de Mendoza y los compañeros van a tener que estar orgullosos de la primera mujer gobernadora de Mendoza", dijo Juliana Di Tullio en lo que llamó un "paréntesis feminista" antes de dar paso a su disertación en el evento Peronismo Futuro.

Juliana Di Tullio Peronismo Futuro.jpg Antes de su ponencia sobre independencia económica, la senadora Juliana Di Tullio ponderó a Anabel Fernández Sagasti como posible gobernadora de Mendoza.

Se habrán retorcido los ausentes

Si algunos de los presentes no pudieron disimular la cara de sorpresa ante la arenga de Di Tullio, habrá que imaginarse la de los que no estuvieron y dejaron claro que la interna peronista no está para nada resuelta en Mendoza.

Si hay un punto en disidencia que parece insalvable para algunos, ése es justamente la presencia de La Cámpora en la dirección del partido por lo que no hay ni chances de sentarse a hablar de unidad y ampliación si es que Anabel asoma nuevamente como candidata a gobernadora.

Entre los nombres pesados que más ruido hicieron por su ausencia estuvieron los hermanos Omar y Emir Félix, de San Rafael, y el intendente de Lavalle Roberto Righi. "Serán más importantes las ausencias que las presencias", dijeron desde el Sur advirtiendo lo que pasaría horas más tarde.

Righi, en tanto, volvió a marcar la cancha privilegiando un encuentro con vecinos por sobre este multitudinario acto con la militancia peronista.

En tanto que quien tampoco asistió el sábado fue el intendente Martín Aveiro. Su ausencia generó un runrun por su cercanía con Anabel y porque sí estuvo presente Martín Hinojosa, el presidente del INV que es muy allegado al jefe comunal tunuyanino.

Ese día, Aveiro y Emir Andraos, a quien propone como su sucesor en el municipio, estuvieron en el Valle de Uco junto a integrantes de la Red Interamericana de Educación y Administración Pública (INPAE). Según dijeron desde la intendencia, esa visita estaba pactada con anterioridad y era impostergable.

¿La presidencia del PJ seguirá siendo femenina en Mendoza?

El nombre de Flor Destéfanis sigue estando entre los favoritos para la sucesión de Anabel al frente del PJ local, pero no es la única anotada. Por lo bajo, sin gritarlo demasiado, dos o tres intendentes también se anotan.

La postura de Di Tullio fue clarísima: "Este peronismo moderno más vale que ponga un poco más de mujeres presidiendo el PJ" y arengó mientras compartía mesa justamente con la intendenta de Santa Rosa: "Vamos, muevan un poco. Deséenlo con fuerza como lo deseó Anabel, como lo deseó Lucía y como lo deseó Cristina", les pidió a las mujeres peronistas ante los miles que asistieron al encuentro.