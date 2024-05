Javier Milei junto a Vox en Madrid: "Abrir la puerta al socialismo es invitar a la muerte".

Javier Milei en España: "No somos débiles, nadie ni nada se va a interponer en nuestro camino"

"Nunca podemos dar el brazo a torcer en nada, nunca podemos dejarnos retroceder un milímetro por los zurdos porque, aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen, se aprovechan de los más débiles, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan y quieren usarnos a nosotros para resolver su situación", señaló.

Milei con Vox.webp Javier Milei, presidente de Argentina, abraza al líder de Vox, Santiago Abascal, durante la convención política de Vox "Europa Viva 24" que se celebró este domingo en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.

Por el contrario,recordó a los asistentes -29.300 según la organización en los tres días que duró el evento de Vox - que "nosotros nos hemos ganado lo que tenemos, nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado y nadie se va a interponer en nuestro camino".

"No importa cómo nos ataquen, por eso os digo, que me importa un rábano lo que opinen los zurdos, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos", aseveró.

Milei animó a dar la "batalla cultural", que,dijo "es necesaria también desde el punto de vista de un gobierno, para que las políticas que se implementen sean duraderas, y que en el futuro sean los ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear por los socialistas", que en Argentina -remarcó- "tienen hasta el control del fútbol".

"Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente: la vida, la libertad y la propiedad", arengó Milei.

Milei regresará en junio a España, pero no confía en reunirse con el Gobierno de Sánchez

El mandatario argentino confirmó que regresará a España en junio para recibir un premio de la entidad liberal Instituto Juan de Mariana, pero dijo que no cree que en esa ocasión ninguna autoridad del gobierno español quiera reunirse con él.

Por otra parte, durante su estancia actual en el país, no está previsto que Milei se reúna con ninguna autoridad producto de la reciente crisis diplomática desatada por las declaraciones del ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, que sugirió que el mandatario argentino toma "sustancias".

Protestas en contra de Milei y la ultraderecha internacional

Al abandonar la embajada argentina tras la reunión con los empresarios, Milei saludó desde el auto a un grupo de simpatizantes que le gritaba "Presidente, presidente" y "Fuerza, fuerza".

Por el contrario, fue recibido antes con protestas de activistas de Femen con el pecho descubierto al grito de "Milei no es libertad, es fascismo".

Protestas contra Milei en España.webp Varias activistas de Femen protestaron ante la residencia del embajador argentino en Madrid.

Al mismo tiempo, alrededor de 200 personas, mayoritariamente argentinos, se concentraron en el centro de la capital española para reivindicar "el poder de la democracia" frente al fascismo.

"'¡Milei, basura, vos sos la dictadura!" o "¡Fuera fascistas de nuestros barrios¡", gritaban en la céntrica plaza de Callao los participantes de la protesta, convocada por La Plaza, una asociación universitaria ligada al entorno del partido izquierdista Más Madrid.