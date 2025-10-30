Javier Milei arrancó la reunión con gobernadores y la participación de Habe Casado por Mendoza

reunion gobernadores milei Javier Milei habla con los gobernadores y vices.

Kicillof y otros tres gobernadores no fueron invitados

Asisten los mandatarios considerados dialoguistas debido a que Milei dejó fuera de la convocatoria a otros cuatro, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof.

Completaron la lista de ausentes los mandatarios Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja.

“No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso”, había advertido, más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Kicillof, por su parte, afirmó que si lo hubiesen invitado, estaría presente.

Noticia en desarrollo.