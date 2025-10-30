El presidente Javier Milei inició pasadas las 17 de este jueves en la Casa Rosada la reunión con gobernadores y vicegobernadores (por Mendoza fue Hebe Casado) de 20 provincias para consensuar las reformas que busca implementar en la segunda mitad de su mandato, entre ellas la impositiva y laboral.
Javier Milei arrancó la reunión con gobernadores y la participación de Habe Casado por Mendoza
La reunión de Javier Milei con los gobernadores es para consensuar las reformas laboral e impositiva. Cuatro kirchneristas no fueron invitados
El encuentro se realiza en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental y acompañan al mandatario la mayoría de los integrantes del gabinete.
Alfredo Cornejo no pudo asistir al encuentro por su viaje a Europa. Por ello lo hizo la vice Hebe Casado.
Kicillof y otros tres gobernadores no fueron invitados
Asisten los mandatarios considerados dialoguistas debido a que Milei dejó fuera de la convocatoria a otros cuatro, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof.
Completaron la lista de ausentes los mandatarios Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja.
“No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso”, había advertido, más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Kicillof, por su parte, afirmó que si lo hubiesen invitado, estaría presente.
Noticia en desarrollo.